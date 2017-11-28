Samsung, CES 2018 İnovasyon Ödülleri'nde 36 Ödülle Onurlandırıldı

Teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinden Samsung, CES 2018 İnovasyon Ödülleri’nde 36 yeni ürününün ödül kazandığını duyurdu. Sanal ve artırılmış gerçeklik, giyilebilir teknolojiler, akıllı ev, ev aletleri ve video görüntüleme cihazları kategorisinde ödüllü Samsung ürünleri haberimizde.

Üstün Nitelikli Tasarım ve Mühendisliğe Sahip 36 Yeni Ürün:

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, CES’in sahibi ve organizatörü olan Tüketici Teknolojisi Derneği CTA (Consumer Technology Association) tarafından desteklenen CES İnovasyon Ödülleri’nde 36 yeni ürünle ödül kazanarak bir kez daha sektöre yön veren bir öncü olduğunu gösterdi. Sadece sektör tarafından üstün nitelikli tasarım ve mühendisliğe sahip ürünlere verilen bu prestijli ödülü kazanan Samsung ürünlerinin bazıları hali hazırda pazarda olan, bazıları ise 9-12 Ocak 2018’de Las Vegas Kongre Merkezi’nde düzenlenecek CES 2018’de sergilenecek ürünlerden oluşuyor.

Fitness, Spor ve Biyoteknolojisi Kategorisinde İlk Ödül:

Samsung’un ödül kazanan ürünleri arasında Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear IconX (2018), Samsung HMD Odyssey (Microsoft ile birlikte ürettiği Windows karma gerçeklik başlığı), Galaxy Note 8, Galaxy S8 ve S8+, CHG90 Oyun Monitörü, Samsung Connect Home Pro (Sektörün ilk Smart WiFi sistemi), Samsung Chef Collection (Samsung’un en yenilikçi ve popüle ve aletleri özelliklerini premium ankastre kategorisinde sunuyor), Samsung 16GB GDDR6 Bellek, Samsung 8TB NGSFF NVMe SSD PM983 (İlk 8 terabayt’lık yeni nesil form faktörü SSD), Exynos 9 Serisi 9810 (Samsung’un 2. nesil 10 nm işlem teknolojisiyle geliştirdiği en yeni amiral gemisi işlemcisi), Samsung ISOCELL Slim 2X7, MicroSD 256GB EVO Plus (Samsung’un en hızlı ve en büyük kapasiteli microSD hafıza kartı, 4K çekim desteğiyle geliyor ve Drone’larda da kullanılabiliyor), Samsung'un ödül kazanan bazı ürünleri arasında.

Samsung Electronics Kuzey Amerika Başkanı ve CEO'su Tim Baxter, "İnovasyon bizim DNA'mızda var. Tüketicilerimiz için anlamlı deneyimler yaratan ürünler sunuyoruz. Tasarım ve mühendislik alanında aralıksız olarak yaptığımız çalışmaların, sektör oyuncuları tarafından uzun yıllardır kabul görmesi bizler için gerçekten onur verici” dedi.