Samsung Çevrecileri Sevindirecek Bir Hamle Yaptı

Dünyanın artık geri döndürülemez bir şekilde kirlenmeye başlamasıyla birlikte, Samsung çevrecileri sevindirebilecek bir karar aldı. Samsung’un aldığı bu karar, daha çok plastiklerin Dünyayı etkilemesini engelleme amacını taşıyor.

Akıllı telefonlarla birlikte gönderilen ürünler genellikle, plastikten yapılmış oluyor. Şarj cihazı ve telefonun kullanma kılavuzuna kadar neredeyse tamamında plastik tercih ediliyor. Böyle bir durumda ortaya çıkan plastik atık ise, Dünyanın adeta başına bela olabilecek türden büyük. Samsung buna son vermek için kendi ürettiği özel çevre dostu geri dönüştürülebilir materyalleri kullanacak.

Samsung çeviricileri memnun etmeyi planlıyor

Özellikle de kutup bölgelerindeki aşırı ısınma ve buzulların erimesi nedenlerinden dolayı küresel ısınma konusunda büyük şirketler daha fazla adım atmaya başladı. Burada en büyük iş ise Samsung ve Huawei gibi devasa sayılarda üretim yapan şirketlere düşüyor.

Samsung’un güvenirlik grubunun başkan yardımcısı Ilseob Baek, daha yaşanabilir bir gezegen vurgusu yaptı ve bunun için Samsung'un elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti. Ayrıca Samsung Galaxy S10 serisinin tasarım aşamasından paketlenmesine kadar tamamında çevreci bir yaklaşımla üretildiğini de sözlerine ekledi.

Samsung Galaxy S10 serisinin böyle çevreci bir duyarlılıkla üretilmiş olması, son derece olumlu. Şirketin bu hamlesinden, çevrecilerin büyük bir memnuniyet duyacağını da söyleyebiliriz. Sizce de Samsung gibi şirketler, üzerine düşen görevleri yerine getiriyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.