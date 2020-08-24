Samsung Cihazımı Bul Telefonunuz Kapalıyken de Çalışacak!

Samsung tarafından sunulan Cihazımı Bul uygulaması ile birlikte kullanıcılar, akıllı telefonlarını ya da tabletlerini kaybederlerse konumunu bulabiliyor, uzaktan kilitleyebiliyor, verileri yedekleyebiliyor ya da tüm verileri silerek cihazı sıfırlayabiliyor. Öte taraftan mevcut durumda bu özelliklerden faydalanabilmeniz için cihazın çalışan bir ağ bağlantısı olması gerekiyor, şey en azından gerekiyordu. Samsung Cihazımı Bul kullanıcıların hayatını kurtaracak yeni bir özellik ile güncellendi.

Samsung Cihazımı Bul Çevrim Dışı iken de Çalışacak!

Cihazımı Bul uygulamasının 7.1.08.0 sürümlü yeni güncellemesi, cihazınız herhangi bir ağa bağlı olmasa dahi kullanılabilecek 'Çevrim Dışı Bul' özelliğini bünyesine ekliyor. Bu özellik kayıp olan bir cihazı bulabilmek için başka cihazlardan faydalanabilmenize olanak sunuyor.

Yani artık kayıp olan cihazlarınızın konumunu bulabilmek için kullanılabilir ağ bağlantısına ihtiyaç duymayacaksınız. Ayrıca yeni güncelleme ile birlikte cihazınıza bağlı olan tam kablosuz kulaklık ve akıllı saat modellerini de - Samsung'a ait olmak koşulu ile - bulabiliyorsunuz.

Peki siz yayınlanan bu yeni güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yayınlanan bu yeni özellik kullanıcılar açısından faydalı mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.