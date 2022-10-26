Samsung Cihazların Android 13 Güncelleme Tarihleri Belli Oldu!
Android 13'ün yayınlanmasının ardından kısa bir süre geçmesine rağmen Samsung, en son çıkan cihazları için Android 13 güncellemesini yayınladı. İşte detaylar!
iOS 16'nın rakibi olarak görülen Android 13, geçtiğimiz aylarda Google tarafından piyasaya sürüldü. Diğer markalara sunmadan önce kendi Pixel telefonları için Android 13'ü geliştiren Google, yeni sürüm yazılımla ilk çıkan telefonları yayınladı. Google'ı ise Android telefonlar konusunda güçlü isimlerden Samsung takip etti.
Android 13'ün duyurulmasından yalnızca bir ay sonra en son çıkan Galaxy S22 serisi için güncelleme duyuran Samsung, aynı zamanda yeni kullanıcı arayüzü One UI 5.0'i de yayınladı. Hal böyleyken birçok Samsung kullanıcısı cihazlarının ne zaman Android 13 güncellemesi alacağını merak etti.
Samsung Telefonum Ne Zaman Android 13 Güncellemesi Alacak?
Samsung'un yeni Android güncellemesi konusunda son çıkan cihazlarına öncelik verdiğini belirtmek gerekiyor. Bu sebeple firmanın gözde serisinden olan Galaxy S22 ailesi, Android 13 güncellemesini ilk alan cihazlar oldu. Şu an Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra cihazları için Android 13 güncellemesi indirilebilir durumda.
Kalan diğer çoğu cihazda ise Samsung yine güncellik sıralamasını takip edecek gibi duruyor. Firmanın Android 13 ile birlikte telefonlar için One UI 5.0 güncellemesini de yayınlaması bekleniyor. Eğer son 2 yıl içerisinde piyasaya sürülen Samsung cihazlardan birine sahipseniz birkaç ay içerisinde Android 13 güncellemesi almayı bekleyebilirsiniz.
Ekim 2022
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
Kasım 2022
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy S20
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7+
- Galaxy Quantum3
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
Aralık 2022
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy S20 FE
- Galaxy Tab S7 FE
- Galaxy Tab S7 FE 5G
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy A Quantum
- Galaxy A Quantum2
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A32
- Galaxy Jump
- Galaxy Jump 2
Ocak 2023
- Galaxy Tab A8
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab Active 3
- Galaxy Buddy
- Galaxy Buddy 2
- Galaxy Wide6
- Galaxy Wide5
- Galaxy A23
- Galaxy A13
- Galaxy M12
- Galaxy XCover 5
Şubat 2023
- Galaxy Tab Active 4 Pro
Samsung One UI 5'i Tanıttı
Android 13 yavaş yavaş yeni cihazlarda yerini almaya başladı. Bu kapsamda kendi kullanıcı arayüzlerini oluşturan telefon markaları, Android 13'ün tüm yeniliklerinden faydalanmayı amaçlıyor.
YORUMLAR