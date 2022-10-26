Samsung Cihazların Android 13 Güncelleme Tarihleri Belli Oldu!

iOS 16'nın rakibi olarak görülen Android 13, geçtiğimiz aylarda Google tarafından piyasaya sürüldü. Diğer markalara sunmadan önce kendi Pixel telefonları için Android 13'ü geliştiren Google, yeni sürüm yazılımla ilk çıkan telefonları yayınladı. Google'ı ise Android telefonlar konusunda güçlü isimlerden Samsung takip etti.

Android 13'ün duyurulmasından yalnızca bir ay sonra en son çıkan Galaxy S22 serisi için güncelleme duyuran Samsung, aynı zamanda yeni kullanıcı arayüzü One UI 5.0'i de yayınladı. Hal böyleyken birçok Samsung kullanıcısı cihazlarının ne zaman Android 13 güncellemesi alacağını merak etti.

Samsung Telefonum Ne Zaman Android 13 Güncellemesi Alacak?

Samsung'un yeni Android güncellemesi konusunda son çıkan cihazlarına öncelik verdiğini belirtmek gerekiyor. Bu sebeple firmanın gözde serisinden olan Galaxy S22 ailesi, Android 13 güncellemesini ilk alan cihazlar oldu. Şu an Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra cihazları için Android 13 güncellemesi indirilebilir durumda.

Kalan diğer çoğu cihazda ise Samsung yine güncellik sıralamasını takip edecek gibi duruyor. Firmanın Android 13 ile birlikte telefonlar için One UI 5.0 güncellemesini de yayınlaması bekleniyor. Eğer son 2 yıl içerisinde piyasaya sürülen Samsung cihazlardan birine sahipseniz birkaç ay içerisinde Android 13 güncellemesi almayı bekleyebilirsiniz.

Ekim 2022

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Kasım 2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Quantum3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Aralık 2022

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A Quantum2

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Jump

Galaxy Jump 2

Ocak 2023

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Buddy

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide6

Galaxy Wide5

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Şubat 2023