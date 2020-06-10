Samsung'un Çıkarılabilir Bataryalı Telefonu Üzdü: 1GB RAM!

Birkaç hafta önce Samsung’un çıkarılabilir bataryalı telefonlara geri dönüş yapabileceği söylentileri ortaya çıkmıştı. Beklenen oldu; Samsung’un çıkarılabilir bataryalı akıllı telefon modeli kıyaslama platformunda ortaya çıktı. SM-A013F model numarasıyla Geekbench’te görünen cihaz, 2020 bütçe dostu akıllı telefonlarında görmek istemediğimiz bellek kapasitesi ile geliyor.

1GB RAM ve MediaTek İşlemci!

Popüler kıyaslama platformunda, Samsung’un çıkarılabilir bataryalı telefonunun 1GB RAM ve MediaTek MT6739 işlemciye sahip olduğunu gösteriyor. MT6739 işlemci, 1.5GHz’a kadar hızlandırılmış dört adet Cortex-A53 CPU çekirdeği ve 570Hz’e ladar frekansta çalışan IMG GE8100 grafik işlemci ile donatılmış düşük maliyetli bir çözüm.

SM-A013F model numarası, belirgin düşük seviye özellikler bir yana Galaxy A serisindeki başka bir bütçe model olacağını da gösteriyor. SM-A015F model numarasına sahip Galaxy A01, Ocak ayında piyasaya sürüldüğünden Geekbench’te tespit edilen SM-A013F model numarası daha ucuz bir varyantı olmalı. Samsung’un bu cihazı hangi isimle tanıtacağı belirsiz ancak yılın en uygun fiyatlı telefonu olacağı kesin.

Samsung’un bu modeli tüm pazarlara sunup sunmayacağı da başka bir konu. Henüz resmi bir şey duymadık ve ne zaman tanıtılacağına, çıkacağına ilişkin bilgi yok.