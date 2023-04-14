Çıkarılabilir Piller Geri mi Dönüyor: Samsung'un 2023 Planı Ortaya Çıktı

Samsung, Galaxy S23 serisinde pilin basit bir çekme hareketiyle Galaxy S23 serisi bir telefondan çıkmasını sağlayan çekme tırnakları ekleyerek pil değişimini büyük ölçüde kolaylaştırmıştı. Öyle ki bir önceki serilere nazaran pili çıkarmak için artık hiçbir alet gerekmiyor ve herhangi bir yapıştırıcıyı çözmek için kimyasal gerekmiyor. Bu noktada işlerin daha kolay olabilmesinin tek yolu, telefonların eski günlerde olduğu gibi değiştirilebilir pillere sahip olmasından geçiyor.

GalaxyClub tarafından tespit edildiği üzere Güney Koreli düzenleyici kurum Safety Korea kısa süre önce hem Galaxy Z Fold 5 hem de Galaxy Z Flip 5 için kullanılacak pilleri onayladı.

Katlanabilir Modeller Çıkarılabilir Pillerle Geliyor

Her telefon bir çift pil kullanacak ve belgelerde pillerin boyutlarını ölçen fotoğraflar da yer alıyor. Dört pil takımının hepsinde, tırnağın yerini gösteren ve "dışarı çekin" yazan mavi etiketle belirtildiği gibi bir çekme tırnağı bulunacak. Bu, her iki cihazda da pilin değiştirilmesini veya onarım için çıkarılmasını kolaylaştıracak.

Galaxy Z Fold 5, SM-F946 model numarasına sahip olacak ve EB-BF946ABY ve EB-BF947ABY pil paketlerini içerecek. Galaxy Z Flip 5, SM-F731 model numarasını taşıyor ve pilleri EB-BF731ABY ve EB-BF732ABY model numaralarına sahip gibi görünüyor. Galaxy Club, Galaxy Z Flip 5 (EB-BF731ABY) için ikincil pilin 971 mAh nominal kapasiteye sahip olduğunu söylüyor. Bu, 1.040 mAh olarak derecelendirilen Galaxy Z Flip 4'teki ikincil pilden biraz daha düşük.

Şimdilik telefonların pillerine dair başka bir gelişme yok ancak değiştirilebilir pillere sahip olmaları kullanıcılar açısından önemli bir konfor olanağı sağlayacak.