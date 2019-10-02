Samsung Çin'de Üretim Yapmaya Son Verdi

Samsung, aldığı yeni kararla birlikte Çin'deki akıllı telefon üretimini sonlandırdı. Konu ile ilgili gelişmeler ve merak edilen detaylar haberimizde.

"Yerli Rakiplerden Zarar Gördük"

Bugün açıklama yapan Samsung yetkilileri, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin'de bulunan yerli rakiplerin rekabeti sıkılaştırmasından dolayı zarar gördüklerini belirtti. Geçtiğimiz Haziran ayında benzer şekilde başka bir fabrikasında üretimi askıya alan şirket, bugün attığı adımla birlikte Çin'deki üretimini sonlandırmış oldu.

Apple'ın da yavaş bir şekilde taşınmaya başladığını düşünürsek, Samsung gibi pek çok marka üretimi Çin'in dışına taşımaya başladı. Ülkedeki artan iş güçü maliyetleri ve ekonomik yavaşlama, şirketlerin daha cazip ülkelere taşınmasına neden oluyor.

Çin pazarındaki ağırlığa baktığımızda Samsung'un ilk çeyrekte toplam pazar payının yüzde bir seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Huawei ve Xiaomi gibi yerli şirketler ise hızla büyümeye devam ediyor.

"Çin'de müşteriler yerli markalardan düşük fiyatlı telefonlar ya da Huawei ve Apple'dan yüksek fiyatlı telefonlar alıyor. Samsung'un payını artırması için çok az umudu var." diyen Analist Park Sung, söz konusu durumun nedenini de özetliyor.

Çin'de Satışlar Devam Edecek

Üretim ekipmanlarının pazar gereksinimlerine ve küresel stratejilere dayalı olarak başka sahalara aktarılacağını belirten Samsung, Çin'deki tesisin kapasitesi ve çalışan sayısı hakkındaki soruları geri çevirdi. Buna rağmen 2017 yılındaki raporlara baktığımızda o sırada 6,000 çalışan ile birlikte 63 milyon ünite üretim kapasitesinin olduğunu görmekteyiz.

1992 yılından bu yana kullanılmakta olan bu fabrikanın kapanması ile Çin'deki üretimini sonlandıran şirket, Hindistan ve Vietnam gibi düşük maliyetli ülkelerde üretimi genişletiyor. Bununla birlikte Çin'deki üretimi sonlandıran şirketin satışlara devam edeceğini de söyleyelim.