Samsung Cinsel Organ Fotoğrafını Üç Saat Sonra Fark Etti!

Samsung kullanıcıları kendi aralarında sorunlara çözüm bulabilmek için Samsung Members olarak bilinen resmi bir uygulamayı kullanabiliyor. Geçtiğimiz saatlerde bir kullanıcı, bu uygulamayı çok ayrı sorunlar için kullanmaya karar vermiş gibi gözüküyor.

Cinsel Organ Fotoğrafı Yükledi

Perşembe gününün ilk saatlerinde Members uygulamasına cinsel organ fotoğrafları yükleyen bir kullanıcı, uygulamanın en üst noktasında birkaç saat boyunca sabit kaldı.

Birkaç Twitter kullanıcısı tarafından sosyal medyaya aktarılan konunun ardından harekete geçen Samsung, yaklaşık üç saat süren yayının ardından söz konusu gönderiyi kaldırdı. Bazı kullanıcılar ağır eleştirilerde bulunurken, bazıları gülüp geçmekle yetindi.

Görüntüyü kaç kişinin gördüğü net olarak bilinmiyor. Ancak görüntülenme sayacı 999 olarak kaldı. Sayaç, bu sayıdan sonraki görüntülenmeler konusunda herhangi bir bilgi vermiyor. Yani kaç kişinin uygulamayı açtıktan sonra beklenmedik fotoğraflarla karşı karşıya kaldığı gizemini koruyor.

Bazıları bu gönderinin saatlerce üstte kalmasının bir pazarlama kampanyası olduğunu düşünüyor. Bu sayede bu uygulamayı bilmeyen kullanıcıların, uygulama hakkında bilgilerinin olması sağlanacak.

Ancak ne olursa olsun, ortak görüşümüz Samsung'un denetlemeleri artırması yönünde.