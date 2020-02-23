Samsung, Corona Virüs Riski Taşıyan Fabrikasını Karantinaya Aldı

Corona virüs tehlikesi Samsung'u da tedirgin etti. Samsung Güney Kore'deki fabrikasını geçici bir süreliğine karantinaya aldı.

Son zamanlarda tüm dünyanın gündemine oturan hastalık Corona virüsü hepimizin hayatlarına bir şekilde dokunmuştur. Çin'den itibaren birçok ülkeye ulaşan Corona virüsünden büyük bir tedbirle korunmaya çalışıyoruz ancak yine de bazı kişiler hayatını kaybedebiliyor.

Tabii tüm dünyayı etkileyen bu virüs, teknoloji endüstrisini de etkiledi. 24 Şubat'ta yapılacak olan MWC (Mobil Dünya Kongresi)'nin iptal edilmesinin temel nedeni de Corona virüsüydü. Samsung'da bu riski almamak için Güney Kore'deki fabrikasını kapattı. Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip üretilen bu fabrikadaki tüm çalışanları karantinaya alan Samsung, olası tehlikelerin önüne geçmek için 25 Şubat'a kadar o bölgeye girişi engelledi.

Karantinaya alınan bölgede tüm çalışanlarına COVID-19 enfeksiyonu için test yaptıracak olan Samsung, hem çalışanlarının sağlığını koruyacak, hem de virüsün yayılmamasını sağlayacak. Tabii bu fabrikadaki üretim geçici bir süre duracak. Ancak Corona virüsü tehlikesi var ise üretimin ne kadar süre duraklatılacağı belli olmaz. Bu Samsung'un üretimini aksatacak bir durum değil. Çünkü belirtilen fabrika zaten üretimin çok küçük bir kısmını gerçekleştiriyor.

Bu durumlar insanların aklında birkaç soru canlandırıyor. "Oradaki bir kişide Corona virüs hastalığı varsa, yeni üretilen cihazlarda hastalık bulunur mu?". Aslında bu sorunun net bir cevabı var diyemeyiz. Bazı hekimler hastalığın bu tür yollarla taşınamayacağını belirtiyor. Ancak yine de temkinli olmakta fayda var. Umarız hastalığa kısa bir sürede çözüm bulunur.