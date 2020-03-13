Samsung, Corona'ya Karşı Ultraviyole Önlem Aldı

Pek çok büyük şirket, Corona virüsüne karşı önlemler alıyor ve halk için imkanlar sunuyor. Samsung şirketi de bunlardan bir tanesi. Samsung, tüketicilerin cep telefonlarını ultraviyole ışınlarıyla temizliyor. Bu hizmeti tamamen ücretsiz olarak sunan Samsung, tek amaçlarının Corona virüsü mücadelesine destek vermek olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, virüsten korunmanın en etkili yolun, elleri sık sık yıkamak olduğunu söylüyor. Ellerimizi ne kadar yıkarsak yıkayalım, gün içinde sürekli bir yerlere dokunmak durumunda kalıyoruz. Özellikle paralar ve her zaman elimizin altında olan cep telefonları büyük tehlike oluşturuyor.

Samsung Cep Telefonlarını Ücretsiz Temizliyor

Cep telefonlarının büyük tehlike oluşturması, akıllı telefon üreticisi Samsung firmasını hareket geçirdi. Firma, yetkili servisleri ve satış mağazalarında, tüketicilerin cep telefonlarını ultraviuole ışınlarıyla temizleme hizmeti vermeye başladı. Ücretsiz olarak sunulan servisin, telefonlara zarar vermediği söyleniyor. Ancak yapılan temizliğin ne kadar süre ile etkili olduğu henüz bilinmiyor.

Samsung telefon temizleme hizmeti Türkiye'de henüz verilmiyor. Ancak virüsün ülke sınırlarına girdiği ve yayılma hızı düşünüldüğünde, yakın zamanda ultraviyole ile telefon temizleme hizmetinin Türkiye'ye de gelmesi çok olası görünüyor.