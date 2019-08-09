Samsung Daha Önce Eleştirdiği Apple’ın İzinden Gitti

Samsung daha önce Apple’ın yeni telefon modellerinde kulaklık girişini kaldırmasını eleştirmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Galaxy Note 10’u tanıtan şirket, Apple’ın izinden giderek yeni telefonlarında kulaklık girişlerini kaldırdı.

Güney Koreli teknoloji devinin, yeni akıllı telefonu Galaxy Note 10’u tanıttıktan hemen sonra, 2 yıl önce yayınladığı bir reklam videosunu kaldırdığı ortaya çıktı. Samsung’un resmi YouTube hesabı tarafından Kasım 2017’de paylaşılan videoda, o dönem piyasaya yeni çıkan iPhone X’teki kulaklık girişinin bulunmamasıyla ilgili dalga geçilmiş ve Samsung kullanıcılarıyla iPhone kullanıcıları kıyaslanmıştı.

Özellikle videodaki bir iPhone kullanıcısının, telefonunu şarj etmek ve aynı anda müzik dinleyebilmek için iki uçlu bir aparat (dongle) kullanmak zorunda oluşundan duyduğu rahatsızlığa dikkat çekilmişti.

Ancak Apple’ın ardından son yıllarda Huawei gibi diğer birçok marka da yeni telefonlarında kulaklık girişlerini kaldırdı. 2 yıl önce yayınladığı video ile Apple’ı eleştiren Samsung da, yeni akıllı telefonu Galaxy Note 10 ile birlikte ilk kez bu yeni trende ayak uydurmuş oldu.

Galaxy Note 10’da kaldırılan 3.5 mm’lik kulaklık girişi sayesinde, batarya kapasitesinde yaklaşık 100 mAh’lik artış sağlandığı belirtiliyor. Telefona takılmak istenen kulaklıklar, cihazın şarj olmasını da sağlayan USB-C girişine bağlanan bir aparat (dongle) bağlanarak kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra telefonu kablosuz kulaklıklarla kullanmak da mümkün.

Samsung’un 2 yıl önce 'Samsung Galaxy: Growing Up' başlığıyla yayınladığı ve Apple ile dalga geçtiği reklam videosu, an itibariyle YouTube’dan kaldırılmış durumda.