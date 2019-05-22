Samsung'dan 5X Optik Zoom Yapabilen Kamera Lensi

Akıllı telefon kameraları son birkaç yılda uzun yol kat etti ve üreticiler hala yenilik yapmak için yollar buluyor. Zoom konusunda en iyi başarı Huawei P30 Pro ve onun periskop zoom kamerasıydı. Şimdi ise Samsung 5X optik zoom sensörüyle karşılık vermeye hazırlanıyor.

Bir telefon için zoom lens tasarlamadaki en büyük zorluklardan biridir. Telefonun kalınlığını artıran lens, pek çok kullanıcı tarafından şikayet konusu oluyor. Ancak Samsung'un üretmiş olduğu yeni 5mm 5x zoom sayesinde kalınlık artmadan optik zoom yapılabilecek. Koreli üreticinin kalınlıktan kar edebilmek için yatay ayna kullanması dikkatlerden kaçmadı.

5X optik zoomu ilk olarak Galaxy Note 10'a yerleştireceği düşünülen Samsung'un yatay kamera kurulumuna yer vereceği dile getiriliyor. Dünyada ilk defa dört arka kameraya sahip olan Galaxy A9 ile lens konusunda önemli bir adım atan Koreli üretici, 5X zoom lensinin seri üretimine de başlamış durumda.

Galaxy Note 10 Ne Zaman Tanıtılacak?

Geçtiğimiz dönemde Galaxy S10 ailesini tanıtan ve pek çok kişi tarafından beğenilen Samsung'un yeni telefonu Note 10 olacak. Ağustos ayında yeni modelini sunması beklenen üreticinin 5X zoomu burada kullanması muhtemel. Huawei P30 Pro'ya bu şekilde yanıt vereceği belirtilen Samsung'un neler yapacağını hep birlikte göreceğiz.