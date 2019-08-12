Samsung'dan 6 Bin mAh'lık İncecik Batarya Geliyor

Samsung, Galaxy Note10'u büyük iyileştirmelerle tanıtmış olmasına rağmen asıl bombasını sunmamış gibi görünüyor. Güney Koreli şirketin daha ucuz modeller için güçlü bir batarya ürettiği ortaya çıktı.

GalaxyClub tarafından yayınlanan bir fotoğraf, önümüzdeki aylarda tanıtılması planlanan yeni M20S'nin bataryası olduğunu iddia ediyor. Akıllı telefonun kendisi çok fazla dikkat çekmiyor olsa da, Samsung'un 6 bin mAh'lık bataryası göze çarpıyor. Boyut olarak da günümüz bataryalarıyla neredeyse aynı.

Samsung'un geliştirdiği 6000 mAh'lık batarya, 2658 mAh kapasiteye sahip olan iPhone XS'den neredeyse üç kat daha büyük. Ancak boyut olarak klasik bataryalarla aynı olan Samsung teknolojisi, telefonda daha fazla alana ihtiyaç duymadan bu kapasitesi sunabilir.

EB-BM207ABY koduna sahip olan bataryanın ilk olarak Galaxy M20S'de kullanılması bekleniyor. Önümüzdeki aylarda tanıtılması planlanan cihaz hakkında henüz net bilgiler bulunmuyor.

Galaxy M20S'de deneme yapıp Galaxy S11'de bataryayla büyük yankı uyandırması beklenen Koreli üreticinin patlama sorunlarıyla da uğraşmak istemeyeceğini unutmamak gerekiyor. Samsung'un 2011 yılının ilk aylarında S11'i piyasaya sürmesi bekleniyor.

Samsung'un yeni bataryası hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!