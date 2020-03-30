Samsung'dan 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Özel Hizmet

Bildiğiniz gibi koronavirüs özellikle 65 yaş üzerinde olan kişiler için oldukça tehlikeli bir durum oluşturuyor. Bu nedenle Samsung'un Türkiye genelindeki yetkili servisleri, 65 yaş üstü vatandaşların cep telefonlarını evlerinden alıp onarıldıktan sonra alınan adrese teslim edecek.

444 77 11 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabilecek olan Mobil Cihaz Servis Merkezleri, sadece müşterilere değil çalışanlarına yönelik olarak da sıkı önlemler alıyor. Bu kapsamda çağrı merkezi çalışanlarına evlerinden çalışma fırsatı tanıyan Samsung, çalışma saatlerinde de düzenleme yaptı. Yeni düzenlemeye göre Mobil Cihaz Yetkili Servisleri hafta içi 10.00 - 17.00 arasında açık olacak. Dezenfekte işlemleri konusunda da titiz davranan şirket, servislerdeki resepsiyon alanının büyüklüğüne bağlı olarak aynı anda en fazla 2 kişiye hizmet veriyor. Ayrıca çalışanların gün içinde 2 kez ateşleri ölçülüyor.

Beyaz Eşya ve Televizyonlar için Servis Hizmetinde de Gerekli Önlemler Alındı

Beyaz eşya ve televizyonlarda ise müşterilerin ürünlerle ilgili yaşadıkları sorunlar uzaktan çözülmeye çalışılıyor. Ancak sorun uzaktan çözülebilecek gibi değilse müşteriler, servis tarafından yönlendirildikleri adrese maske ve eldiven takarak ve gerekli hijyen kurallarına uyarak gidebiliyorlar.

Evde kalmanın hayati önem taşıdığı bu günlerde Samsung’un internet üzerinden sunduğu hizmetler de bulunuyor. Samsung’un internet sitesinde yer alan sık sorulan sorular, videolar ve simülasyonlar yardımı ile yaşadığınız soruna çözüm bulabilir ve aynı zamanda Samsung Members uygulaması ile diğer Samsung kullanıcıları ile fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.