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  4. Samsung'dan A8 ve A8+ (2018) İçin Kamera Odaklı Yeni Reklam

Samsung'dan A8 ve A8+ (2018) İçin Kamera Odaklı Yeni Reklam

Ömer Dursun
Ömer Dursun Mobil
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Geçtiğimiz günlerde Samsung tarafından tanıtılan yeni Galaxy A8 için bugün bir reklam filmi yayınlandı. Reklam filminde genel olarak A8 serisinin ön taraftaki çift kamerasına dikkat çeken Samsung, bu kamera kurulumunun ne tür yenilikler getirdiğini anlatmaya çalışmış.

Galaxy A5 ve A7 serisini sonlandırarak sadece A8 ve A8+ üzerine odaklanan Samsung, kısa bir süre önce yeni akıllı telefonlarını duyurmuştu. Cihazların her ne kadar başarılı teknik özellikleri olsa da en çok dikkat çeken ön tarafta yer alan çift kamera olmuştu. Samsung da bu merakı biraz giderebilmek adına bir reklam yayınladı.

16MP + 8MP çözünürlüğe ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip olan öndeki çift kamera, bu yılın modası haline gelen portre modunu başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ayrıca kameranın akıllı odak özelliği sayesinde, fotoğrafınızı çektikten sonra odakta oynama yapabiliyor ve görsellerinizi çok daha güzel hale getirebiliyorsunuz.

Bunlara ek olarak reklam filminde arka kameranın yağmur, düşük ışık veya kalabalık ortamda odağı kaybetmediğine vurgu yapılıyor. Böylelikle zorlu şartlarda A8 ailesinin kameraları sizi tatmin etmeyi başarıyor. Kısa bir süre sonra dünyanın dört bir yanında satışa çıkacak olan A8 ve A8+'ın ülkemize ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.

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