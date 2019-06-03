Samsung'dan Büyük Babalar Günü Kampanyası!

Samsung’un yılın birçok döneminde özel tarihlerde yaptığı kampanyalara yakından şahit olmak mümkün. Koreli firma son dönemde satışa çıkardığı amiral gemisi akıllı telefonlarının yanında Galaxy A serisine bambaşka bir önem vermeye başladı.
Yeni Galaxy A serisi akıllı telefonlar, amiral gemisi modellere göre daha uygun fiyatlarıyla dikkat çekse de malzeme kalitesi ve genel kullanım konusunda gerçekten kullanıcı dostu akıllı telefonlar olarak tüketicileri mutlu ediyorlar.
Ülkemizde de satışta olan Galaxy A serisi akıllı telefonlar ve cihazların özellikleri şu şekilde:
Samsung Galaxy A20’nin Teknik Özellikleri ve Fiyatı
Ekran: 6.7 inç AMOLED ekran paneli, 1080 x 2400 piksel, 393 ppi piksel yoğunluğu
Boyut ve ağırlık: 158.4 x 74.7 x 7.8 mm ve 169 gram
İşlemci: Exynos 7884
RAM: 3GB RAM
Depolama: 32GB
Arka Kamera: 13 MP, f/1.9 – 5 MP, f/2.2
Ön Kamera: 8 MP, f/2.0
Pil: 4.000 mAh
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie; One UI
Bağlantı Seçenekleri: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot, USB Type-C
Samsung Galaxy A20’nin Türkiye Fiyatı ise 1949 TL olarak belirlenmiş.
Samsung Galaxy A30’un Teknik Özellikleri ve Fiyatı
Ekran: 6.4 inç AMOLED ekran, 1080 x 2400 piksel, 403 ppi piksel yoğunluğu
Boyut ve ağırlık: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm ve 165 gram
İşlemci: Exynos 7904
Grafik Birimi: Mali-G71 MP2
Bellek: 4GB RAM
Depolama: 64GB
Arka Kamera: 16 MP, f/1.7 – 5 MP, f/2.2
Ön Kamera: 16 MP, f/2.0
Pil: 4.000 mAh
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie; One UI
Bağlantı: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot, USB Type-C
Sensörler: İvmeölçer, gyro, pusula, yakınlık sensörü
Samsung Galaxy A30’nin Türkiye Fiyatı ise 2499 TL olarak belirlenmiş.
Samsung Galaxy A50’nin Teknik Özellikleri ve Fiyatı
Ekran: 6.4-inç; FHD+ 1080 x 2340, 19.5:9, Super AMOLED + Ekrandan Parmak İzi Okuma
Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm
İşlemci: Exynos 9610 (4x Arm Cortex-A73 2.3GHz + 4x Arm Cortex-A53 1.7GHz)
Grafik İşlemcisi: ARM Mali-G72 GPU
Bellek: 6 GB
Depolama: 128 GB + microSD
Batarya: 4000 mAh+ 15W hızlı şarj
Ön Kamera: 25MP, f/2.0
Arka Kamera: 25MP, f/1.7, 5MP, f/2.2, 8MP, f/2.4 ultra geniş açılı kamera
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie; One UI
Samsung Galaxy A50’nin Türkiye Fiyatı ise 3099 TL olarak belirlenmiş.
Samsung Galaxy A70’in Teknik Özellikleri ve Fiyatı
Ekran: 6.7 inç AMOLED ekran, 1080 x 2400 piksel, 393 ppi Piksel Yoğunluğu
Ekrandan Parmak İzi Okuma
Boyut ve ağırlık: 164.3 x 76.7 x 7.9 mm ve 183 gram
İşlemci: Snapdragon 675
Grafik İşlemci: Adreno 612
Bellek: 6GB
Depolama: 128GB
Arka Kamera: 32 MP, f/1.7, PDAF; 8 MP, f/2.2, 12mm, ultra geniş açılı; 5 MP f/2.2, derinlik sensörü özellikli kamera
Ön Kamera: 32 MP, f/2.0, 0.8µm
Pil: 4.500 mAh
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie; One UI
Bağlantı: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot, USB Type-C (Süper Hızlı 25W Şarj)
Sensörler: Ekrandan parmak izi okuma, ivmeölçer, gyro, pusula, yakınlık
Samsung Galaxy A70’in Türkiye Fiyatı ise 3499 TL olarak belirlenmiş.
Tüm Galaxy A serisi cihazlar gerek tasarımları gerekse de alternatif fiyatlarıyla dikkat çekerken, Samsung Türkiye, Babalar Günü için çok güzel bir kampanyaya imza atıyor.
https://shop.samsung.com/tr/ üzerinde başlayacak Babalar Günü kampanyasında Samsung’un göz bebeği olan Galaxy A Serisi modellerinde çok önemli sürprizler kullanıcıları bekliyor olacak. Detaylar için Samsung Türkiye tarafından yönetilen https://shop.samsung.com/tr/ adresini ziyaret etmeniz yeterli.
*Teknik özellikler bölümünde yer alan fiyatlar https://shop.samsung.com/tr/ üzerinden aktarılmıştır.
Not: Bu bir advertorial çalışmasıdır.
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