Samsung'dan Büyük Babalar Günü Kampanyası!

Samsung’un yılın birçok döneminde özel tarihlerde yaptığı kampanyalara yakından şahit olmak mümkün. Koreli firma son dönemde satışa çıkardığı amiral gemisi akıllı telefonlarının yanında Galaxy A serisine bambaşka bir önem vermeye başladı.

Yeni Galaxy A serisi akıllı telefonlar, amiral gemisi modellere göre daha uygun fiyatlarıyla dikkat çekse de malzeme kalitesi ve genel kullanım konusunda gerçekten kullanıcı dostu akıllı telefonlar olarak tüketicileri mutlu ediyorlar.

Ülkemizde de satışta olan Galaxy A serisi akıllı telefonlar ve cihazların özellikleri şu şekilde:

Samsung Galaxy A20’nin Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6.7 inç AMOLED ekran paneli, 1080 x 2400 piksel, 393 ppi piksel yoğunluğu

Boyut ve ağırlık: 158.4 x 74.7 x 7.8 mm ve 169 gram

İşlemci: Exynos 7884

RAM: 3GB RAM

Depolama: 32GB

Arka Kamera: 13 MP, f/1.9 – 5 MP, f/2.2

Ön Kamera: 8 MP, f/2.0

Pil: 4.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie; One UI

Bağlantı Seçenekleri: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot, USB Type-C

Samsung Galaxy A20’nin Türkiye Fiyatı ise 1949 TL olarak belirlenmiş.

Samsung Galaxy A30’un Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6.4 inç AMOLED ekran, 1080 x 2400 piksel, 403 ppi piksel yoğunluğu

Boyut ve ağırlık: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm ve 165 gram

İşlemci: Exynos 7904

Grafik Birimi: Mali-G71 MP2

Bellek: 4GB RAM

Depolama: 64GB

Arka Kamera: 16 MP, f/1.7 – 5 MP, f/2.2

Ön Kamera: 16 MP, f/2.0

Pil: 4.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie; One UI

Bağlantı: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot, USB Type-C

Sensörler: İvmeölçer, gyro, pusula, yakınlık sensörü

Samsung Galaxy A30’nin Türkiye Fiyatı ise 2499 TL olarak belirlenmiş.

Samsung Galaxy A50’nin Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6.4-inç; FHD+ 1080 x 2340, 19.5:9, Super AMOLED + Ekrandan Parmak İzi Okuma

Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm

İşlemci: Exynos 9610 (4x Arm Cortex-A73 2.3GHz + 4x Arm Cortex-A53 1.7GHz)

Grafik İşlemcisi: ARM Mali-G72 GPU

Bellek: 6 GB

Depolama: 128 GB + microSD

Batarya: 4000 mAh+ 15W hızlı şarj

Ön Kamera: 25MP, f/2.0

Arka Kamera: 25MP, f/1.7, 5MP, f/2.2, 8MP, f/2.4 ultra geniş açılı kamera

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie; One UI

Samsung Galaxy A50’nin Türkiye Fiyatı ise 3099 TL olarak belirlenmiş.

Samsung Galaxy A70’in Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6.7 inç AMOLED ekran, 1080 x 2400 piksel, 393 ppi Piksel Yoğunluğu

Ekrandan Parmak İzi Okuma

Boyut ve ağırlık: 164.3 x 76.7 x 7.9 mm ve 183 gram

İşlemci: Snapdragon 675

Grafik İşlemci: Adreno 612

Bellek: 6GB

Depolama: 128GB

Arka Kamera: 32 MP, f/1.7, PDAF; 8 MP, f/2.2, 12mm, ultra geniş açılı; 5 MP f/2.2, derinlik sensörü özellikli kamera

Ön Kamera: 32 MP, f/2.0, 0.8µm

Pil: 4.500 mAh

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie; One UI

Bağlantı: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot, USB Type-C (Süper Hızlı 25W Şarj)

Sensörler: Ekrandan parmak izi okuma, ivmeölçer, gyro, pusula, yakınlık

​Samsung Galaxy A70’in Türkiye Fiyatı ise 3499 TL olarak belirlenmiş.

Tüm Galaxy A serisi cihazlar gerek tasarımları gerekse de alternatif fiyatlarıyla dikkat çekerken, Samsung Türkiye, Babalar Günü için çok güzel bir kampanyaya imza atıyor.

https://shop.samsung.com/tr/ üzerinde başlayacak Babalar Günü kampanyasında Samsung’un göz bebeği olan Galaxy A Serisi modellerinde çok önemli sürprizler kullanıcıları bekliyor olacak. Detaylar için Samsung Türkiye tarafından yönetilen https://shop.samsung.com/tr/ adresini ziyaret etmeniz yeterli.

*Teknik özellikler bölümünde yer alan fiyatlar https://shop.samsung.com/tr/ üzerinden aktarılmıştır.

Not: Bu bir advertorial çalışmasıdır.