Samsung'dan Dikey Olarak Katlanabilen Akıllı Telefon Geliyor

Samsung katlanabilir akıllı telefon piyasasını değiştirmek için çalışıyor. Şirket dikey olarak katlanabilen bir akıllı telefon duyurdu. Samsung Geliştirici Konferansı'nda duyurulan yeni katlanabilir akıllı telefon tasarımı ile göz dolduruyor.

Geçtiğimiz günlerde yurt dışında Galaxy Fold modelini satışa sunan Samsung, yeni katlabilir akıllı telefon modeli üzerine çalışmalara başladı. Samsung'un konferansta yayınladığı videoda, yeni akıllı telefon modeli 90 derece dikey olarak katlanabiliyor.

Samsung'un yayınladığı videoya göre, hem yatay hem de dikey olarak katlanabilen akıllı telefonda katlanma esnasında kamera ile fotoğraf veya video çekimi yapılabilecek. Kamera yazılımı 90 derecelik katlanan ekran paneli ile aynı anda çalışacak.

Teknoloji şirketleri şu anda kitap şeklinde katlanabilen akıllı telefon üzerine çalışmalar yapmakta. Samsung yayınladığı video ile teknoloji şirketlerine bir fikir vermiş olabilir. Gelecek yıllarda diğer akıllı telefon üreticilerinden de dikey olarak katlanabilen akıllı telefon modelleri görebiliriz.

Samsung'un dikey olarak katlanabilen akıllı telefon modeli kullanıcılar tarafından oldukça merak edilmekte. Yeni katlanabilir akıllı telefon modelinin ne zaman üretim aşamasına geleceği henüz bilinmiyor. Samsung konferansta yaptığı açıklamada yeni katlanabilir akıllı telefon modelini araştırıyoruz dedi.

Hem dikey hem de yatay olarak katlanabilen akıllı telefon modeli hakkındaki detayların önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor. Hemen aşağıdan Samsung'un yayınlamış olduğu videoya ulaşabilirsiniz.

Attendees of #SDC19 got a sneak peek at a brand new form factor Samsung is exploring for the foldable category of devices. #SamsungEvent pic.twitter.com/rGtpvNj0SJ