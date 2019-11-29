Samsung’dan Galaxy A31 ve Galaxy A41 Sürprizi

Samsung’un şimdilerde üzerinde çalıştığı belirtilen Galaxy A31 ve Galaxy A41 modellerinin depolama seçenekleri sızdırıldı.

Samsung’un, 2020 yılında Galaxy A serisinden ilk olarak Galaxy A51’i piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirket ayrıca, Galaxy A11, Galaxy A71 (muhtemelen bir 5G versiyonu ile birlikte) ve Galaxy A91 üzerinde de çalışıyor. Bu cihazların ne zaman piyasaya sürüleceği açıklanmadı ancak Samsung hiç zaman kaybetmeden 2020 için iki yeni A serisi modelini daha geliştirmeye başladı.

Depolama Seçenekleri Sızdırıldı

Sammobile’ın bazı kaynaklarına göre, Galaxy A31 (SM-A315F) ve Galaxy A41 (SM-A415F)’in üretimine çoktan başlandı ve hatta bu iki cihazın depolama seçenekleri de belli oldu. Buna göre Galaxy A30’da 32GB/64GB depolama seçenekleri sunulurken, Galaxy A31 64GB/128GB depolama seçenekleriyle gelecek. Galaxy A41 ise, Galaxy A40’taki gibi 64GB’lık tek bir depolama seçeneğine sahip olacak.

Galaxy A31 ve Galaxy A41 hakkında henüz çok fazla şey bilinmiyor ancak her iki cihazın da diğer 2020 Galaxy A serisi cihazlar gibi Android 10 işletim sistemiyle birlikte gelmesi bekleniyor. Ayrıca her iki telefonun kamerasında da daha gelişmiş özellikler görmeyi bekliyoruz.