Samsung’dan Galaxy Fold Ekran Değişimini Kolaylaştıracak Teklif

Geçtiğimiz haftalarda Samsung’un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold’un lansmanı yapıldı ve cihazın 27 Eylül’de ABD’de satışa sunulması bekleniyor. Oldukça pahalı ve özel bir telefon olduğundan dolayı, kullanıcılara telefonu nasıl kullanmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunan çeşitli etiketlerin de telefonda yer aldığını görüyoruz. Eğer katlanabilir telefonunuzun ekranı bir şekilde zarar görürse, görünüşe göre tahmin ettiğinizden çok daha uygun bir fiyata ekranınızı kolayca yenisiyle değiştirebileceksiniz.

The Verge’de yer alan bir habere göre, Galaxy Fold cihazlarının ekranı bir şekilde hasarlanmış olan kullanıcılar, bir kereye mahsus olmak üzere 149 dolar (yaklaşık 850 TL) ödeyerek garanti dışı ekran değişimi programından faydalanabilecek. Telefonun fiyatı göz önüne alındığında (2.000 dolar = yaklaşık 11.400 TL), ekran değişimi ücretinin nispeten uygun bir fiyatla yapıldığı söylenebilir. Ancak bu uygun fiyatlı tekliften yararlanabilmeniz için Galaxy Fold’unuzu 31 Aralık 2019 tarihinden önce satın almış olmanız gerekiyor.

Dürüst olmak gerekirse, katlanabilir telefon teknolojisinin henüz çok yeni olduğunu ve başlangıç aşamasında olduğunu söylemeliyiz. Dolayısıyla Samsung’un Galaxy Fold’un kullanımı hakkında kullanıcılarına çeşitli uyarılarda bulunması ve cihazın dikkatli kullanılmasını istemesi gayet doğal.

The Verge’ün telefonun kutu açılımını yaptığı videosunda dikkat çektiği üzere, kullanıcıların neler yapması ve neler yapmaması konusunda kapsamlı uyarı mesajları bulunuyor. Galaxy Fold’un hassas ekranının kullanımı hakkında çeşitli uyarılar verilirken, ekranın tozdan (aşırı toz, kum, çakıl vb) ve sıvılardan uzak tutulması gerektiğine vurgu yapılıyor.

Bu yazın başlarında Samsung’un Galaxy Fold’u ilk kez tanıtmasından sonra telefonun inceleme videolarını çekenler cihazda (özellikle ekranda) çeşitli sorunlarla karşılaşmıştı (ekranın çatlaması, menteşe kısmının hasar alması vb). Bu nedenle Samsung, katlanabilir telefonunu geri çekerek lansmanı ertelemişti. O zamandan bu yana Galaxy Fold üzerinde birçok iyileştirme yapıldı ve cihaz yeniden piyasaya sürüldü. Ancak daha önce de dediğimiz gibi bu cihaz, katlanabilir telefon teknolojisinin ilk örneği olduğu için bazı handikapları da olabilir.