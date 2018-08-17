Samsung'dan Galaxy Modellerine Zam Kararı

Artan döviz kuruyla birlikte Galaxy model akıllı telefonlarına zam yapma kararı alan Samsung, Note 9 haricinde piyasadaki tüm telefonların fiyatlarını güncelledi. İşte zam sonrası yeni Samsung Galaxy fiyatları:

Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung, ülkemizde son zamanlarda artan döviz kurundan dolayı akıllı telefon fiyatlarında güncellemede bulundu. Yüzde 10 ila yüzde 15 arasında zamlanan yeni fiyatlar çerçevesinde Samsung Galaxy modellerini almak zorlaşacak gibi görünüyor.

Fiyat güncellemesinden yeni tanıtılan Galaxy Note 9 etkilenmezken Galaxy S9 Plus'ın fiyatının 5699 liradan 6199 liraya yükseldiği kaydedildi. Yani S9 Plus'da 500 TL'lik fiyat artışı yaşanırken Galaxy S9'da ise 450 TL'lik bir fiyat güncellemesi geldiği ifade edildi. Bu anlamda S9'un fiyat etiketi 5349 liraya çıktı.

Son olarak en büyük zam ise Galaxy Note 8'e yansıdı. Güncellemeden önceki fiyatı 5499 TL olan Note 8'in 650 lira zamlanarak 6149 TL seviyesine geldiği görüldü. Böylece Galaxy Note 9'un çıkmasıyla birlikte Note 8 almak isteyen pek çok kullanıcının hayalleri de suya düşmüş oldu.

Peki siz Samsung'un fiyat güncellemesini nasıl yorumluyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın. Ayrıca Samsung Galaxy Note 9 incelememizi aşağıdan izleyebilirsiniz!