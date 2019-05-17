Samsung’dan Galaxy S10 Plus Olimpiyat Oyunları Sürümü!

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nın gelişini kutlamak isteyen Samsung, Galaxy S10 Plus’ın (Galaxy S10+) Olimpiyat Oyunları Sürümü’nü (Olympic Edition) piyasaya çıkardı. Olimpiyatlar Japonya’da düzenleneceği için, telefonun bu özel sürümünün Japonya’da piyasaya sürülmesi sürpriz olmadı.

Üstelik telefonu satın alabilmek için 2020’yi bekleme zorunluluğu da bulunmuyor. Çünkü bu özel sürüm, yerel telefon operatörlerinden birisi olan Docomo’da 1.000 dolarlık (yaklaşık 6.000 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

Samsung bir akıllı telefonun Olimpiyat Oyunları Sürümü’nü ilk kez piyasaya çıkarmıyor. Şirket daha önce de 2012 yılında Galaxy Note Olimpiyat Sürümü, 2014 yılında Galaxy Note 3 Olimpiyat Sürümü, 2016 yılında Galaxy S7 Edge Olimpiyat Sürümü ve 2018 yılında Galaxy Note 8 Olimpiyat Sürümü ile kullanıcılarının karşısına çıkmıştı. Samsung’un Olimpiyat Oyunları sponsorluğu 2028 yılına kadar devam edeceği için, muhtemelen önümüzdeki yıllarda da bu özel sürümlerden görmeye devam edeceğiz.

Galaxy S10+ Olimpiyat Oyunları Sürümü, Galaxy S10+’ın (Galaxy S10 5G değil) standart Prizma Beyazı renkli versiyonundan çok da farklı sayılmaz. Bu özel sürümün en büyük farkının, telefonun arka kısmında yer alan Tokyo 2020 amblemi olduğunu söyleyebiliriz. Bu özel sürüm telefonla birlikte gelen Galaxy Buds Olimpiyat Oyunları Sürümü’nde de aynı amblem tasarımının yer aldığı görülüyor.

Samsung’un Olimpiyat Oyunları Sürümü’nü Japonya dışındaki diğer pazarlara getirip getirmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda şirketin, sanal gerçeklikte içerikler yayınlamaya izin veren Olimpiyat markalı bazı uygulama ve hizmetler sunduğu hatırlanacak olursa, benzer şeyleri 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’nda da yapması beklenebilir.