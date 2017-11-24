Samsung'dan Galaxy S8 ve S8+ İçin Kasım Güncellemesi Geldi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu yılın en önemli amiral gemisi telefonlarından olan Galaxy S8 ve S8+ için Kasım güncellemesini yayınladı. Güncelleme içerisinde güvenlik, Android, optimizasyon sıkıntılarına çözüm getiren Samsung, bu güncellemeyi Note 8'e vermemesiyle dikkat çekti.

Düzenli olarak akıllı telefonlarına güncelleme veren Samsung şirketi, içerisinde Google'ın yamalarının da bulunduğu Kasım güncellemesini yayınladı. Güncelleme notunda 61 tane Android açığının kapatıldığını belirten Samsung, şu sıralar bir hayli görülen KRACK Wi-Fi güvenlik açığının da çözüldüğünü dile getirdi. Ayrıca Güney Koreli şirket bazı telefonlarında ortaya çıkan Bluetooth sorununun ortadan kalktığını ve Galaxy S8 ve S8+'ın daha stabil çalışacağını ifade etti.

Şu anda Hollanda kullanıcıları için bu güncellemeyi yayınlayan Samsung, güncellemeyi birkaç gün içerisinde tüm dünyada aktif edecek. Galaxy S8 için G950FXXU1AQK7, S8+ için de G955FXXXU1AQK7 kod adına sahip güncellemenin boyutunun ise 545MB olduğu belirtiliyor.

Bunlara ek olarak Hindistan'daki Galaxy S7 kullanıcıları için güvenlik güncellemesi yayınlayan Samsung, henüz Note 8 için güncelleme yayınlamadı ve bu konuda bir açıklamada bulunmadı.

Güncellemeler Nasıl Kontrol Edilir?

Halihazırda güncelleme varsa telefonunuza bildirim olarak gelecektir. Ancak bildirim olarak gelmiyor ve kontrol etmek istiyorsanız Ayarlar> Yazılım güncellemesi bölümüne giderek el ile kontrol etmeyi deneyebilirsiniz.