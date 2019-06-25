Samsung’dan Huawei Nova 4e Ödüllü Kampanya

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Huawei Nova 4e ödüllü çevrimiçi bir etkinlik başlattı.

Samsung, 24 Haziran’da resmi Weibo hesabından bir kampanya başlattı. Güney Koreli şirket daha önce de defalarca benzer kampanyalara imza atmıştı; ancak bu seferkini diğerlerinden ayıran çok önemli bir detay bulunuyor.

Kampanya kapsamında bir kişinin Huawei Nova 4e model akıllı telefon kazanacağını açıklayan Samsung, söz konusu telefonun görüntüsünü Weibo’dan paylaştı.

Geçtiğimiz mart ayında tanıtılan Nova 4e, Samsung GD1 sensörlü 32MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Nova 4e'de, son dönemde pek çok akıllı telefonda gördüğümüz delikli tasarım yerine, su damlası şeklindeki küçük bir çentik bulunuyor. Gücünü Huawei imzalı Kirin 710 yonga setinden alan akıllı telefon, 4 / 6GB RAM + 64 / 128GB dahili depolama seçenekleriyle geliyor.

6.15 inçlik ekranında 2312 × 1080 çözünürlük sunan Nova 4e, 24MP geniş açı + 8MP süper geniş açı + 2MP alan derinliği olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip.

3340mAh batarya kapasitesi bulunan akıllı telefonun fiyatı 249 dolardan başlıyor.

