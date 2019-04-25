Samsung’dan Kripto Cüzdan Üreticisi 'Ledger'a Dev Yatırım

Fransız medya kuruluş Capital, Fransız kripto para şirketi Ledger’a Samsung tarafından 2.6 milyon euro’luk yatırım yapıldığını duyurdu.

Ledger, donanım cüzdanı Ledger Nano S de dahil olmak üzere çeşitli donanım ürünleri üretmesiyle tanınan bir şirket. Capital’a göre, söz konusu yatırımda Ledger’a 260 milyon euro’luk değer biçiliyor.

Bu haber, Samsung’un kendi Blockchain tabanlı ağı ve muhtemelen Samsung Coin olarak adlandırılacak olan madeni bir kripto para üzerinde çalıştığını belirten haberlerden hemen sonra ortaya çıktı.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10 da da bir kripto para cüzdanı bulunduğunu hatırlatalım. İki şirket arasındaki anlaşmanın detayları henüz bilinmese de, Ledger’ın güvenli kripto para cüzdanları üretmek konusundaki uzmanlığı dikkate alındığında bu iş birliği çok daha anlaşılır bir hal alıyor.

On aura toujours besoin de hardware wallets, mais pour accompagner une révolution crypto basée sur une souveraineté personnelle accessible à tous, le smartphone va effectivement jouer un rôle central. — Eric Larchevêque (@EricLarch) 24 Nisan 2019

Ledger’ın CEO’su Eric Larchevêque, yatırım anlaşmasının duyurulmasından kısa süre sonra haberleri Twitter’dan paylaştı. Larchevêque, donanım cüzdanlarının hala bir zorunluluk olmasına rağmen kripto devriminde akıllı telefonun 'merkezi bir rol' oynayacağına dikkat çekti.

Ledger’ın en son ürünü, Ocak ayında tanıtılan Bluetooth erişimli donanım cüzdanı Ledger Nano X oldu. Ledger Nano X, Ledger’ın en popüler ürünü olan Nano S’in geliştirilmiş bir versiyonu olarak kablosuz bağlantı, daha büyük bir ekran, daha fazla kripto varlık desteği ve geliştirilmiş hız özellikleriyle birlikte geldi.

Samsung gibi dev bir teknoloji markasının Blockchain ve kripto para sektörlerine yatırım yapmasının heyecan verici bir durum olduğu söylenebilir. Çünkü Samsung, yeni teknolojileriyle bu sektörleri de geliştirerek blockchain ile kripto parayı çok daha yaygın, çok daha kullanışlı bir hale getirebilir.