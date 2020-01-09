Samsung'dan Parmak İzi Okuyuculu SSD: T7 Touch

Samsung’un cep boyundaki yeni SSD diski şık ve dayanıklı kasasında parmak izi güvenliği sunuyor. Profesyonel ve günlük kullanım için tasarlanan Taşınabilir SSD Samsung T7 Touch özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Samsung Taşınabilir SSD T7 Touch Özellikleri

Samsung Electronics, geliştirdiği en yeni harici depolama aygıtı SSD T7 Touch’ı pazara sunduğunu açıkladı. Şık ve kompakt tasarımlı taşınabilir SSD, ikinci nesil USB 3.2 standardına bağlı olarak mevcut en yüksek dosya aktarım hızını sunuyor. Saniyede 1050MB okuma hızı, saniyede 1000MB yazma hızı ile T7 Touch, selefi T5’ten yaklaşık iki kat, harici HDD’lerden de 9.5 kat daha hızlı bir kullanım imkanı veriyor. Maksimum hıza NVMe arayüzü kullanıldığında ulaşılabiliyor. PC, tablet, akıllı telefon, oyun konsolunda çok sayıda resim, oyun veya 4K/8K videonun güvenli bir şekilde saklanması için yeterli kapasiteye sahip olan ve tüm bu içeriklerin rahatça taşınabilmesini sağlayacak güçte dayanıklılık sunan T7 Touch, AES 256 bit donanım şifrelemesine ek olarak ilk kez bir SSD’de gördüğümüz yerleşik parmak izi okuyucu donanımına sahip. Bunun yanı sıra kullanıcıların bir bakışta cihazın durumunu görebilmesini sağlayan Hareket LED’i de bulunuyor.

Samsung Taşınabilir SSD T7 Touch Samsung Taşınabilir SSD T7 Kapasite 2TB/1TB/500GB Arayüz USB 3.2 (2. Nesil, 10Gbps) önceki sistemlerle uyumlu Boyutlar 85 x 57 x 8.0 mm Ağırlık 58 gr Aktarım Hızı 1050 MB/s'e kadar UASP Modu Destekleniyor Şifreleme AES 256-bit donanım veri şifrelemesi Güvenlik Şifre Koruma Yazılımı Parmak İzi Tanıma Şifre Koruma Yazılımı Yazılım Samsung Taşınabilir SSD Software 1.0 Sertifikasyonlar CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB RoHS Uyumluluğu RoHS2 Renkler Siyah ve Gümüş TBD Bağlantı Türü USB type-C'den-C'ye, USB type-C'den-A'ya Garanti 3 yıl sınırlı garanti

Samsung Taşınabilir SSD T7 Touch Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Dikkat çeken hızı, ek donanımları ve alüminyum kasasına rağmen sadece 58 gr ağırlığında olan yeni Samsung SSD, 500GB, 1TB ve 2TB depolama seçenekleri sunuyor. 1 adet USB-C’den C’ye, 1 adet USB-C’den A’ya kablo ile geliyor. Windows, Mac ve Android işletim sistemleriyle uyumlu çalışıyor. Üç yıllık sınırlı garanti sunan T7 Touch’ın fiyatı 500GB modeli için 1199 TL, 1TB modeli için 1799 TL, 2TB modeli için de 3599 TL. Bu aydan itibaren 30’dan fazla ülkede satışta olacak. T7 Touch’ın piyasaya sürülmesinin ardından yılın ikinci çeyreğinde Taşınabilir SSD T7’nin de piyasaya sürülmesi planlanıyor.