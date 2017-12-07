Samsung'dan 'Samsun' için Açıklama Geldi

Bir süre önce Samsun valisi Osman Kaymak şehrin tanıtımı için gerçekleştirilen toplantıda “Samsung dünya markası ama Samsun’un önüne geçmemesi lazım.” diyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Bugün ise başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar Seul'de Samsung genel merkezini ziyaret etti ve burada Samsun hakkında bir açıklama geldi.

Başbakan Yıldırım, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Ekonomi Bakanı Zeybekçi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak ile gittiği Güney Kore ziyaretinde, Samsung'un genel merkezini ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. Burada Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Hyun-Suk Kim ile görüşen başbakan ve ekibi, birçok da fotoğraf çekildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da çekilen bu fotoğraflardan bir tanesini sosyal medya adreslerinden paylaştı ve “Başbakanımızla Güney Kore’de Samsung Genel Merkezini ziyaret ediyoruz. Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Hyun-Suk Kim’in Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak’a selamı var:)” notunu bıraktı.

Zaman içerisinde vali Kaymak'ın bu durumu daha fazla uzatıp uzatmayacağını göreceğiz. Peki siz valinin “Samsun’un önüne geçmemesi lazım.” açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz?