Samsung'dan Tartışmalara Yol Açan Note 10 Tasarımı

Geçtiğimiz günlerde Galaxy Note 10'un arka kamera kurulumu sızdırılmış ve cihazın P30 Pro'ya benzerliği dikkat çekmişti. Bugün sızıntılara bağlı kalınarak hazırlanan Samsung Galaxy Note 10 konsepti ise cihaz hakkında tartışmaları beraberinde getirdi.

İlk olarak Galaxy S10 serisinde ön kamerayı ekran içerisine yerleştiren Samsung, bu kamera tasarımını Note 10'da da devam ettirecek. Ekran-kasa oranı yüzde 92 seviyesinde olacak cihazın Note 10 ve Note 10 Pro şeklinde iki farklı versiyonla gelmesi bekleniyor. (Her modelin 5G versiyonunu da düşünürsek toplamda 4 farklı varyasyon)

Dikey Kameralar P30 Pro'dan mı Kopyalandı?

Cihazın ön tarafında ekrana gömülü selfie kamerası ve arkada ise dikey olarak konumlandırılmış üç kamera kurulumu bulunacak. Ben Geskin tarafından paylaşılan render görseline göre kameranın sağında led flaş ve ToF kamerası yer alacak. Dikey konumlanan bu kameralar ise sırasıyla geniş, ultra geniş ve tele lens modlarına destek sağlayacak.

Galaxy Note 9'da yatay kamera kurulumunu benimseyen Samsung'un yepyeni bir tasarıma geçmesi olası görünüyor. Ayrıca tek selfie kamerasını sağa veya sola yerleştirmeyen şirketin, Note 10 Pro'da birkaç değişiklik yapabileceğini de göz ardı etmemek lazım. Ağustos'ta tanıtılması beklenen Galaxy Note 10 hakkındaki yorumlarınızı bizimle paylaşın!