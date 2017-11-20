Samsung'dan Üst Seviye Kapaklı Telefon Geliyor

Bu yılın ilk aylarından beri bir sızıntı olarak gündemde dolaşan Samsung W2018, nihayet şirket tarafından doğrulandı ve akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı açıklandı. 1 Aralık tarihinde Çin'de yapılacak olan lansmanda kapaklı telefonunu tanıtacak olan Samsung, bu cihazında oldukça güçlü donanım özelliklerine yer vermiş.

Henüz net olmayan bilgiler çerçevesinde Samsung W2018, Snapdragon 835'den gücünü alacak. 6GB RAM ve 64 GB’lık dahili hafızanın bulunacağı cihazda 4.2 inçlik Full HD ekran olacak. Arkada 12MP, önde ise 5MP çözünürlüğünde kameraya sahip olacak W2018, 2030 mAh bataryayla gelecek. Ayrıca bu cihazın W serisinin 10. yıl özel telefonu olacağını da belirteyim.

Günümüz telefon tasarımından bir hayli uzak olan Samsung W2018, eski tip kapaklı telefonlar ile günümüzü birleştiriyor diyebiliriz. Dış yüzünde ve iç kısmında ekran bulunduran cihazın, Android işletim sistemiyle geleceği düşünülüyor. Hatta parmak izi sensörünün de yer alacağı söylenen cihaz, sadece Çin ve Güney Kore'de satışa sunulacak.

Samsung W2018 Sızdırıldı