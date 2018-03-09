Samsung'dan Yeni Galaxy S9 Reklamı

Samsung, Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyurduğu yeni amiral gemisi telefonları Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelleri için reklam çalışmalarına başladı. Yayınlanan yeni reklam filmindeyse telefonların yeni özelliklerine vurgu yapıldı.

İlk olarak Güney Kore pazarında piyasaya çıkacağı için reklam çalışmalarını Güney Kore’ye göre hazırlayan Samsung, televizyonlarda yayınlanmak üzere üç farklı reklam filmi çekti. Reklam filmlerinin ilkinde Super Slow-motion adı verilen, yavaş çekim özelliğine değinen şirket, oldukça hoş görüntülerle yeni özelliğini anlatmaya çalıştı. Saniyede 960 kare görüntü çekebilen Super Slow-motion, rakiplerinin oldukça önünde gösterilirken, henüz telefonlar çıkmadan en çok konuşulan özellikler arasında girmişti.

İkinci reklam filminde f/1.5 ve f/2.4 olmak üzere oldukça geniş bir diyafram açıklığı sunan arka kameraları üzerinde duran Samsung, böylesine bir teknolojiye sahip olan kameralarla nelerin çekilebileceğine dair detayların üzerinde durdu.

Son reklam filmindeyse AR Emoji adı verilen, hareketli emoji özelliğini tanıtan Güney Koreli telefon üreticisi, çok ekstrem koşullarda dahi AR Emoji özelliğinin tam performans çalışabileceğini ve sorunsuz emojiler gönderilebileceğini göstermeye çalıştı. Oldukça başarılı hazırlanan o reklam filmlerini ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: