Samsung DeX’e Çift Monitör Desteği Geliyor

Gelen yeni bilgilere göre Samsung DeX yakında çift mönitör destekler hale gelecek. Samsung, Galaxy Tab S4 için DeX’e bağlanabilme ve ikinci ekran olarak çoğaltılabilme özelliği geliştiriyor.

Samsung DeX’e gelen bu yeni özellik, telefon ekranından daha büyük olması nedeniyle tabletler için daha kullanışlı olacaktır. Öncesinde örneğini görmediğimiz bir özellik olmasından ötürü teknik detayları tam olarak bilinmiyor fakat orijinal form faktörlerine bakıldığında DeX’in bir tablet ekranını destekleyecek nitelikte olmadığı görülüyor. Bu nedenle kullanıcıların özellikten yaralanabilmeleri için, Galaxy Tab S4 ile birlikte çıkacak olan “Book Cover”ı satın almaları bekleniyor. Ürün satışa çıkmadan önce Samsung’un planının ne olduğunu kestirmek zor.

Ayrıca DeX, Android 8.0 Oreo güncellemisiyle birlikte değişik kullanım alanları oluşturdu. Bunlardan en kullanışlısı, bağlı olan telefon ekranının işaretleme aygıtı (trackpad) gibi kullanılabiliyor olmasıyken IFA 2018 Berlin’de piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy Tab S4 ile birlikte daha birçok yeni özellik eklenmesi bekleniyor.