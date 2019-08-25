Samsung DeX Windows ve Mac İçin Yayınlandı, İndirin!

Samsung, Galaxy Note 10 serisi ile ekran paylaşma hizmeti DeX yeteneklerini geliştirdi ve kullanıcıların telefon ekranına bir dizüstü bilgisayar ve USB kablosuyla erişmelerine olanak sağlıyor.

Geçtiğimiz gün Windows ve Mac için sunulan uygulamalarla birlikte DeX hizmetini aktif hale getiren Samsung, kullanıcıların telefon aktivitelerini masaüstüne taşıyor. Yani DeX sistemiyle birlikte telefonunuzdaki tüm uygulamaları çalıştırabilir, favori tarayıcınızı kullanabilir, e-postalarınızı, mesajlarınızı veya metinlerinizi kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca yeni DeX sistemi, eskisi gibi tamamen ayrı bir kurulum değil. DeX, bilgisayarınızda bir uygulama olarak çalışırken klavye ve farenizi tanıyor, böylelikle Android ekranında dolaşıyorken klavye-fare desteğine sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda DeX sayesinde telefonunuzdaki oyunları büyük ekranda oynayabilirsiniz.

Chicago Polisi de DeX Kullanıyor

Şimdilik yalnızca Galaxy Note 10 serisine destek veren Samsung DeX sistemi yakın zamanda genişleyen bir yelpazede sunulacak. Ayrıca DeX, teknoloji severlerin dışında da dikkat çekiyor. Chicago polis departmanı, polis arabalarında DeX'i test ettiğini açıkladı ve polis memurlarının telefonlarını ekrana ve klavyeye yerleştirebildiklerini gösterdiler.