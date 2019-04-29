Samsung Dikey Olarak Çalışan Bir TV Üretecek!

Bugüne kadarki en ilginç televizyon denemelerinden biri de Samsung'un dikey TV modelleri olacak gibi görünüyor. Samsung 8K çözünürlüğe sahip teknolojilerde olduğu gibi artık kendi etki alanını ve farklılığını arttırmak istiyor.

TV modelleri ile ilgili yapılan denemelerden bir diğeri de LG şirketinin katlanabilen akıllı televizyonlarıydı. Bu televizyonlar, A4 kağıdı gibi katlanıp, hemen alt bölüme yerleştirilebiliyordu. Bu teknoloji oldukça beğenildi ve diğer şirketlerin bunun üzerine pek de farklı şeyler yapabileceği akıllara gelmedi. Ancak Samsung tarafından gelen bir haber, tüm bu görüşleri altüst etti.

Cep telefonlarındaki mobil döndürme televizyona geliyor

Cep telefonlarınızda gün içerisinde en çok kullandığımız özelliklerden birisi de, mobil döndürme seçeneğidir. Bu seçenek sayesinde, hem yatay olarak hem de dikey olarak izleme imkanınız oluyor. Daha önceden bu teknolojinin akıllı televizyonlara da gelebileceğini düşündünüz mü? Görünen o ki, Samsung bunu uzun bir süre önce düşünmüş.

Samsung; yatay ve dikey yönlendirmeler arasında dönebilen 43 inçlik bir TV Modelinin planlarını yapıyor. Henüz patent aşamasına geçmese bile, bu iddialar şirketin TV alanında yenilikçi davranmaya devam edeceğini gösteriyor. Sero olarak isimlendirilen bu TV; aynı zamanda büyük bir dijital fotoğraf çerçevesi veya müzik görselleştiricisi olarak da kullanılabiliyor.