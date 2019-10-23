Samsung Display, iPhone'lar İçin OLED Panel Sevkiyatını Arttırdı

Apple ve Samsung Display arasındaki gergin ilişkiye rağmen Güney Koreli üretici, iPhone'lar için OLED paneller konusunda lider tedarikçi konumunu korumaya devam ediyor. Hatta Samsung bu konuda o kadar başarılı ki, şirketin OLED panel sevkiyatı beklenenden çok daha fazla olacak. Aralık ayında sevk edilecek miktara bağlı olarak toplamda 40-50 milyon arasında panel sevkiyatı gerçekleşecek.

Samsung Display, en yeni iPhone 11 Pro modeli de dahil olmak üzere iPhone’lar tarafından kullanılacak olan OLED panellerin yüzde 90’ını sevk ediyor. LG Display de iPhone 11 Pro Max için 7-8 milyon ekran paneli tedarik ediyor.

Samsung’un Ekim ayı rakamları ve Kasım ayına ait tahmini rakamları şöyle:

Samsung'un iPhone'lar İçin Yaptığı 5.85 İnç ve 6.46 İnç OLED Panel Sevkiyatları

Temmuz 3.9 milyon adet Ağustos 8.4 milyon adet Eylül 9.9 milyon adet Ekim 9.8 milyon adet (tahmini) Kasım 5.0 milyon adet (tahmini)

Aslında Eylül ayındaki tahminler 6.9 milyon ekran panelini işaret ediyordu fakat yeni iPhone 11 Pro modellerine gelen yüksek talep nedeniyle, Samsung Display de sevkiyatlarını yüzde 40 oranında arttırdı.

Bunun, 2019’un başlarında yaşananlarla tamamen zıt bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 2019’un ilk çeyreğinde iPhone XS’lere gelen düşük talep nedeniyle ekran paneli siparişleri kesilmiş ve o çeyrekte 478 milyon dolarlık işletme kaybı yaşanmıştı.

Samsung Display, 2019’un ikinci çeyreğinde 641 milyon dolar kar açıkladı. Tabi bunda Apple’ın gerçekleştiremediği satışlar nedeniyle Samsung Display’e 683 milyon dolar telafi ödemesi yapması da oldukça etkili oldu.

iPhone 11’lerin LCD ekranları ise JDI, LG Display ve Sharp firmalarından tedarik ediliyor. Ancak iPhone SE 2 (LCD ekran ile gelecek) haricindeki tüm 2020 iPhone modellerinin OLED ekranlara geçiş yapması bekleniyor.