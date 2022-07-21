Samsung Dünya Çapında Kaç Adet Katlanabilir Telefon Sattığını Açıkladı

Yaklaşan Galaxy Unpacked etkinliğinden sadece birkaç hafta öncesinde Samsung, Dünya çapında "yaklaşık 10 milyon katlanabilir telefonun" satıldığını açıkladı. Şirketin Mobil Deneyim (MX) İşleri Başkanı Dr. TM Roh, bir Samsung blog gönderisinde bunun 2020'ye göre %300'lük bir artış olduğunu ve "hızlı büyümenin" devam etmesini beklediğini belirtti.

Bir istiridye kabuğunu andıran Flip, katlanabilir telefon müşterilerinin çoğunluğu tarafından, daha doğru bir veri olarak ele almak gerekirse %70'i tarafından tercih edildi. Samsung'un Flip 3'ün amiral gemisi modellerinden daha fazla sayıda müşteriye yol açtığını kabul ettiği göz önüne alındığında bu, hiç de şaşırtıcı değil.

Samsung Katlanabilir Telefon Sektörünü Ele Geçirmiş Durumda

Dr. Roh, Samsung'un geçen yıl sattığını iddia ettiği 10 milyon telefonun, IDC'nin yayınladığı önceki sevkiyat rakamlarına göre önemli bir artış olduğunu iddia ediyor. International Data Corporation tarafından Şubat ayında yayınlanan rapora göre 2021'de hem çevirme hem de katlama form faktörleri dâhil olmak üzere dünya çapında 7,1 milyon katlanabilir telefon satıldı. Gerçek sayı ne olursa olsun, Samsung'un MX bölümü, büyük ölçüde katlanabilir cihazlarının ve en yeni Galaxy S telefonlarının başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinin bir sonucu olarak geçen yıl gelirinde bir artış yaşadı.

Ek olarak Dr. Roh, Samsung'un akıllı telefonlarının performansı hakkında bir güncelleme sağladı ve şirketin yaklaşmakta olan Flip ve Fold modellerinin yaklaşan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacağını doğruladı. Samsung'un kullanıcı deneyimini iyileştirmek için gelecekteki ürünlerde iyileştirmeler yaptığını da sözlerine ekledi.