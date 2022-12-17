Samsung Dünyanın En Büyük Katlanabilir Ekranını Yapmaya Hazırlanıyor

Katlanabilir telefon konusunda öncü firmalardan biri olan Samsung, yeni katlanabilir ekran tasarımıyla devrim yaratmaya hazırlanıyor.

Samsung Dünyanın En Büyük Katlanabilir Ekranını Yapmaya Hazırlanıyor
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Samsung, Galaxy Fold ve Galaxy Flip serileriyle katlanabilir ekran teknolojisinin en önde gelen firmalarından olmayı başaran Samsung, çok daha çılgın projelerin peşinde koşuyor. Katlanabilir ekran teknolojisi telefonlardan tablet ve bilgisayarlara kadar yavaş yavaş yaygınlaşırken artık ekranların çok daha büyük olduğuna şahit olabiliriz.

17.3 inç OLED katlanabilir ekranlar için patent alan firma, iddialara göre yeni ekran tasarımını 2022 yılı içerisinde tanıtacak.

Samsung Dünyanın En Büyük Katlanabilir Ekranını Yapmaya Hazırlanıyor

2023 Katlanabilir Ekranların Yılı Olacak

Geride bıraktığımız yılda hayatımıza yavaş yavaş giren katlanabilir ekranların büyük bir popülerlik kazandığına şahit olduk. Katlanabilir telefonlar konusunda Samsung'u Huawei, Honor, Microsoft, Motorola ve Oppo gibi diğer sektör devleri de takip etti.

Öte yandan bu sene ilk defa katlanabilir ekrana sahip dizüstü bilgisayarları da görme şansına eriştik. Şu an dünyanın en büyük katlanabilir ekran tasarımı unvanı, HP'nin 17 inç boyutundaki katlanabilir dizüstü bilgisayarı olarak öne çıkıyor.

Samsung'un yeni geliştirdiği teknolojiler, katlanabilir ekran konusunda artık 17,3 inç boyutuna çıkılabilmesini ve üretimin çok daha ucuz hale gelmesini sağlayacak. Katlanabilir ekranlı cihazların hala çok pahalı olduğu düşünüldüğünde yeni teknolojilerin kullanıcı tarafında olumlu geri dönüşleri olacağını varsayabiliriz.

En İyi Katlanabilir Telefonlar - 2022
MOBİL

En İyi Katlanabilir Telefonlar - 2022

İlk ortaya çıkmaya başladığı günlerden beri teknoloji camiasının yakından izlediği katlanabilir telefonlar, kullanıcılarına ayrı bir şıklık sağladığı gibi aynı zamanda kullanım kolaylığına da imkan veriyor.

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