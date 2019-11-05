Samsung Electronics Ellinci Yılını Kutluyor!

Samsung Electronics, yaptığı etkinlik ile birlikte ellinci yıl dönümünü kutladı.

'Hedefimiz Asırlık Şirket Olmak'

Samsung Electronics, Suwon şehrinde bulunan Samsung Digital City genel merkezinde yapılan etkinlikle kuruluşunun ellinci yıl dönümünü kutladı. Bu önemli yıl dönümünü kutlamak üzere etkinliğe dört yüzün üstünde çalışan katıldı.

"Geçen 50 yılda yaşananlar her birinizin özverisi ve çok çalışması sayesinde mümkün oldu. Gelecek 50 yıla bakarken hayal gücümüzü serbest bırakıp olağanüstü bir gelecek hayali kurmalıyız” diyen Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee, şirketin asırlık bir şirket olma yönündeki hedeflerine vurgu yaptı.

Samsung’un inovatif teknolojiler üzerinden küresel bir toplum yaratılmasına katkıda bulunma taahhüdünün altını çizen Lee, “Yeni teknolojilerimizi kullanarak daha sağlıklı ve mutlu bir gelecek kuralım. Paylaşarak ve birlikte büyüyerek dünyanın en iyisi olacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu.