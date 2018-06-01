Samsung Eski Telefonlarını Güncellemek Zorunda Değil

Özellikle eski modellerine güncelleme yayınlama konusunda en büyük sorunları çıkaran şirketlerden olan Samsung için Hollanda'da dava açılmıştı. Eski cihazlarına kasıtlı olarak güncelleme getirmeyen Samsung'un böyle bir zorunluluğunun olmadığı belirtildi.

Google Android için yazılım güncellemelerini düzenli olarak yapıyorken, kullanıcılar ise bu performansı telefon üreticilerinden de bekliyor; ancak Samsung gibi güncelleme konusunda sıkıntı yaşatan markalar, isterlerse bu güncellemeyi yapmayabiliyorlar. Yani bu anlamda kullanıcılarına en güncel sürümü sunmayan Samsung'un, telefonlarını satışa çıkmasından en az dört yıl veya cihaz satıldıktan en az iki yıl süreyle güncellemesi gerektiğini savunularak, Hollanda'nın tüketici hakları grubu Consumentenbond tarafından mahkemeye verilmişti.

Ayrıca Consumentenbond, Samsung'un telefonlarına zamanında güncelleme yapmayarak kullanıcıları güvenlik risklerinden korunmasız bıraktığını ve hatta eski modellerin hiçbir güncellemeyi almadığını iddia etmişti. Bu anlamda şirketin kullanıcılar için büyük bir açık oluşturduğunu dile getiren Consumentenbond, şirkete ceza verilmesini istemişti.

"Samsung'un Gelecek Faaliyetlerine Karışamayız"

Yapılan itirazlara rağmen Lahey İdari Mahkemesi, Consumentenbond ile aynı fikirde değildi ve davanın şirketin gelecekteki faaliyetleriyle ilgili olduğu için cezanın kabul edilemez olduğuna hüküm verdi. Şirketin gelecek politikalarına karışamayacaklarını dile getiren Lahey mahkemesi, “Gelecekteki herhangi bir güvenlik riskini ve Samsung'un gelecekteki güncellemeleri hakkında hiçbir şey karar verilemez çünkü şirket içindeki “özel durumu” belirlemek zor." ifadelerini kullandı. Mahkeme tarafından alınan kararla Samsung'un iki yıllık süreç içerisinde güncelleme almasının doğru olacağı dile getirildi. Avrupa ülkelerinde telefonların iki yıllık garantiye sahip olduğunu belirten mahkeme, yine de şirkete ceza kesmedi.