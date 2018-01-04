Samsung, Exynos 9810 Yonga Setini Resmi Olarak Duyurdu

Birkaç gün öncesinde hafif ipucu bilgilerini gördüğümüz ve Samsung’un Exynos serisi yonga setlerinin en yenisi olan Exynos 9810 resmiyet kazandı. Tahminlere göre Samsung’un yeni en üst seviye akıllı telefonları olacak olan Galaxy S9 ve S9+ modellerinde bu yonga setini göreceğiz.

Exynos 9810 adlı bu yeni yonga seti isminden de anlaşılabileceği üzere Samsung’un Exynos 9 serisi yonga setlerine dahil oldu. Ayrıca Samsung bu yonga setini 2. jenerasyon 10-nm FinFET üretim süreci ile geliştirdi. Bu sayede Exynos 9810, gelişmiş CPU çekirdeklerine, daha hızlı gigabit LTE modeme, gelişmiş görüntü işleme ve makine öğrenimi özelliklerine sahip olabilmiş.

Exynos 9810’un Ne Gibi Özellikleri Var?

Bu yeni yonga seti (chipset) 8 adet işlemci çekirdeğine sahip. Bu çekirdeklerden 4 tanesi yüksek performans için, diğer 4’ü de enerji tasarrufuna yönelik olarak geliştirilmiş. Performanslı 4 çekirdeğe baktığımız zaman bunların 3. jenerasyon ve özel yapım çekirdekler olduklarını görüyoruz. Bu çekirdekler ihtiyaca göre 2.9 GHz hızlarına kadar yükselebiliyorlar.

Samsung’un belirttiğine göre tek çekirdekli işlemler sırasında bu yeni yonga seti 2 kata kadar daha yüksek performans sağlıyor. Çok çekirdekli uygulamalarda ise %40 oranında daha iyi bir başarım sağlanmış. Bu oranlar Exynos 9810’un bir önceki nesilde bir yonga seti olan Exynos 8895 ile kıyaslanmasından elde edilmiş.

Exynos 9810 sadece performans anlamında değil, aynı zamanda makine öğrenimi konusunda da birçok yenilik getirerek, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Samsung’un açıklamasına göre bu yonga setinin makine öğrenimi sayesinde akıllı telefonlar, galerideki fotoğraflar arasında aranan bir kişiyi veya nesneyi kolayca bulup tanıyabilecek ve bu sayede arama veya kategorileme işlemleri çok daha kolay olacak.

Güvenlik konusunda da bu yonga seti sayesinde önemli gelişmeler kaydedilmiş. Buna örnek olarak ise 3D yüz tarama sistemi gibi özellikler gösterilebilir. Bu özellik yüz tanıma sistemini yeni yonga setinin derinlik algılayabilme kabiliyetleri sayesinde bir üst seviyeye taşıyor.

Ayrıca Samsung yüz tanıma özelliğini örnek verdiğine göre Galaxy S9 modelinde Apple’ın Face ID’sine rakip olabilecek bir yüz tanıma sistemi geleceğini öngörebiliriz. Exynos 9810’un güvenlik sistemlerine ek olarak ayrı bir güvenlik işlemcisi içermesini de gösterebiliriz. Bunun bir örneğini Apple’ın A serisi işlemcilerinde görmüştük.

Exynos 9810, endüstrideki ilk Cat.18 LTE modemi içeriyor. Bu sayede bir önceki nesil yonga setlerine göre daha yüksek bağlantı hızları sunabiliyor. Yani bu modem sayesinde 1.2 Gbps indirme ve 200 Mbps yükleme hızları söz konusu olabiliyor. Samsung bu yüksek hızların 4K veya 360 derecelik videolar ile canlı yayın yapma gibi durumlarda çok faydalı olacağını belirtiyor.

Bu yonga seti aynı zamanda ayrı bir görüntü işlemcisi içeriyor ve çoklu formatlı bir codec’e sahip. Bu da fotoğraf ve videolarda daha stabil görüntülerin ortaya çıkması anlamına geliyor. Yani akıllı telefonların titreşimli, düşük ışıklı gibi zor koşullarda bile daha iyi görüntüler yakalayacağını söyleyebiliriz. MFC adlı çoklu format codec’i sayesinde 4K çözünürlük ve 120FPS hızda video kaydı da rahatça sağlanabiliyor.

Samsung, tüm bu gelişmiş özelliklere sahip olan Exynos 9810 yonga setinin seri üretime girdiğini ve Las Vegas’ta 9-12 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan CES 2018 adlı tüketici elektroniği fuarında sergileneceğini açıklıyor. Bu yonga seti CES 2018’de şimdiden “Gömülü Teknolojiler” kategorisinde 2018’in yenilik ödüllerindeki adaylardan birisi de oldu.