Samsung Exynos 9820 Tanıtıldı! İşte Yeni İşlemcinin Özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir ekranlı akıllı telefonunu tanıtalı çok az bir süre olmuşken, yeni mobil işlemcisinin detaylarını da paylaştı. Exynos 9820 ismiyle piyasaya sürülmeye hazırlanan yeni işlemcinin, tek çekirdekli performansta yüzde 20 artış sağladığı belirtildi.

Bugün itibarıyla detayları paylaşılan ve 9 serisi yeni Samsung mobil işlemcilerin başlangıcı olduğu aktarılan Exynos 9820’nin, yapay zekayla çalışan uygulamaları destekleyen yeni sinirsel işleme üniteleri (NPU), dördüncü nesil işlemciler ve 2Gbps hızlara ulaşabilen LTE modem barındırdığı kaydedildi.

“Yapay zeka destekli sistemlerin mobil platformlar üzerinde çoğalması ve işlevlerinin çeşitlenmesiyle, işlemcilerden bekledikleri bilişimsel kapasite ve efektiflik artıyor” açıklamasını yapan Samsung System LSI Pazarlama Müdür Yardımcısı Ben Hur, “Exynos 9 Series 9820’nin yapay zeka kapasitesi, NPU içeren akıllı cihazların performanslarına yeni bir boyut kazandıracak. Bunun yanı sıra işlemci, dördüncü nesil işlemcileri ve 2.0Gbps LTE modemi ve geliştirilmiş multimedya performansı sunacak” dedi.

Samsung tarafından paylaşılan bilgilerde işlemcinin “üç küme” şeklinde tasarlandığı detayı yer aldı. Exynos 9820’de ilk kümesinde özel tasarlanmış çekirdek, ikinci kümede iki yüksek performanslı ARM Cortex-A75 çekirdekler ve son kümede dört enerji tasarrufu öncelikli Cortex-A55 kullanıldı. 8-nanometre FinFEX işleme yöntemiyle yapılan işlemci, çoklu çekirdek performansında selefine göre yüzde 15 daha iyi performans verirken, tek çekirdek performansıysa yüzde 20 yukarı çıktı. Genele bakıldığındaysa işlemcinin gücünün yüzde 40 oranında arttı.

Asıl iyileştirmeyse yapay zeka sistemlerine güç veren NPU’da yaşandı. Daha önce piyasaya sürülen işlemcilere göre 7 daha hızlanan Exynos 9820, Samsung’un içerisinde özel bölme barındıran ilk işlemcisi olarak da bir aşka ilkin altına imza attı. Yapay zekaya özel işlemci bölümleri oluşturma girişimleriyse daha önce Huawei Kirin NPU ve Apple’ın sinirsel motoruyla gün yüzüne çıkmıştı.

Exynos 9820 grafik performansı

İşlemci yapay zeka performansıyla ön plana çıkmasına karşın grafik işleme konusunda da oldukça iddialı görünüyor. Mali-G76 M12 grafik işleme ünitesi (GPU) kullanan Exynos 9820, kullanıcılarına bir önceki nesil GPU’lara nazaran yüzde 35 ila yüzde 40 arasında bir performans artışı vaat ediyor.

Görsel sinyal işleme (ISP) konusunda da geliştirmeler yapan Samsung, yeni işlemcisinde, kızılötesi de dahil olmak üzere, yeni sensörler sunuyor ve böylece daha hızlı otomatik fokus yeteneklerine sahip olunmasını sağlıyor. Böylece önde 22MP arkadaysa iki 16MP kameraya kadar destek verme şansı yakalayan şirket, 10-bit renk desteğiyle HDR videolar kaydedebileceğinizi ve 30FPS’de 8K videolar çekmenizin önünün açılacağını belirtiyor.

Yüksek hızlı internet

Bağlantı noktasında da kendinizi aşan deneyimler barındıran Exynos 9820, LTE-Advanced Pro modeliyle LTE Category 20 desteği barındırıyor ve böylece 8 kez carrier aggregation (CS) ile 2.0Gbps hızlara kadar çıkabiliyor. Bunun sonucundaysa 316Mpbs upload hızların görülmesini sağlıyor.

Download tarafındaysa telefon 1.2Gbps hızlara ulaşarak, çoğu akıllı telefon kullanıcısının operatörlerinden almaları oldukça zor hızları görmüş oluyor. Bu hızların yakalanmasının arkasındaysa 4x4 çok giriş, çok çıkış (MIMO), 256-QAM ve Geliştirilmiş Lisans Destekli Erişim (eLAA) teknolojisi yatıyor.