Samsung Exynos 990 Duyuruldu! İşte Bomba Özellikleri

Samsung, gelecek yıl amiral gemisi akıllı telefon modellerine güç verecek olan yeni yonga setini duyurdu. Gelin hep beraber Exynos 990 yonga setinin tüm detaylarına yakından bakalım. Exynos 990 yonga seti getirdiği özellikler ile kullanıcıların kalbine taht kuracak.

Samsung Exynos 990 Özellikleri

Samsung Exynos 990, yeni GPU ile 120Hz ekran desteğine sahip ve önemli bir performans artışı sağlamakta. Yeni yonga seti 7nm EUV ile üretildi. Exynos 990 yonga seti bir önceki yonga seti olan Exynos 9820 ve 9825'ten %20 daha hızlı ve verimli çalışmakta. Exynos 990, Exynos Modem 5123 ile 5G teknolojisini desteklemekte. Bu sayede gelecek yıl tanıtılacak olan amiral gemisi akıllı telefon modelleri 5G desteğine de sahip olacak.

Exynos 990, ARM Mali-G77 MP11 GPU'ya sahip. Yeni yonga seti ile beraber çok daha hızlı bir şekilde oyunlar oynanabilecek. Yeni yonga seti LPDDR5 hafızaya sahip. Exynos 990 işlemci Samsung'un 108 megapiksel çözünürlüğündeki kamera sensörünü desteklemekte.

Samsung yaptığı açıklamada Exynos 990 yonga seti ile 4G'de 3 gigabite kadar, 5G'de ise maksimum 7.35 gigabite kadar internet hızlarına ulaşılabileceğini söyledi. Yeni yonga setini kullanan ilk cihazın Galaxy S11 olması bekleniyor. Samsung Galaxy S11 hakkında herhangi bir sızıntı şu an için bulunmuyor.