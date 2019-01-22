Samsung Fiyatları Artırdı! Galaxy S10 Plus 1800 Dolar Olabilir

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz gün sızan bir rapora göre Samsung'un yeni akıllı telefonu S10'un üç farklı varyant ile geleceğini öğrenmiştik. Şimdi de Samsung'un yapacağı fiyatlandırma ve telefonların genel detayları ortaya çıktı.

Uzun süredir beklenen Samsung cihazları 6GB, 8GB ve 12GB RAM ile geleceği iddia edildi. Sadece Galaxy S10'un Lite sürümü 6GB RAM'e sahip olacakken en yüksek seviye Galaxy S10 Plus'ta 12GB RAM yer alacak. Aynı zamanda depolama kapasitesi olarak 128GB, 512GB ve 1TB seçeneklerinin olacağı düşünülüyor.

Galaxy S10 Lite sürümüne en fazla 6GB RAM ile 128GB dahili depolama alanı koyacağı varsayılan Samsung'un diğer iki telefonunda ise premium kalite sunması bekleniyor. Ancak fiyatlandrma konusunda kullanıcılarını üzecek olan Koreli üreticinin en düşük fiyat etiketi S10 Lite için olacak. S10 Lite fiyatı 908 dolardan başlıyorken, en pahalı versiyonun 1818 dolar fiyat etiketiyle 1TB kapasiteli S10 Plus olması bekleniyor.

Samsung'un renk seçeneklerinin ise Galaxy S10 Lite için siyah, beyaz, sarı ve yeşil; Galaxy S10 ve S10+ için de siyah, beyaz ve yeşil olarak belirlendiği bildirildi.

İşte Samsung S10 ailesinin fiyat tablosu:

S10 Lite 6/128 GB - 779 Euro (908 Dolar)

S10 6/128 GB - 929 Euro (1,056 Dolar)

S10 8/512 GB - 1179 Euro (1,340 Dolar)

S10 Plus 6/128 GB, 1049 Euro (1.193 Dolar)

S10 Plus 8/512 GB - 1299 Euro (1.477 Dolar)

S10 Plus 12/1 TB - 1599 Euro (1.818 Dolar)

Katlanabilir Ekranlı Samsung Fiyatıyla Dudak Uçuklatıyor

Uzun süredir katlanabilir ekranlı telefonla uğraşan şirket, konu hakkında net bilgiler vermemesine rağmen cihazın Galaxy Fold adıyla anıldığını belirtmek gerekiyor. 2274 dolar fiyat etiketi belirlendiği iddia edilen Samsung Galaxy Fold'un 4,5 inç 840x1960 piksel ekran ve 7,3 inç 1536x2152 piksel ekran sunabileceği ifade edilmişti.

Galaxy S10 Lansmanı Ne Zaman?

2019 yılında yepyeni telefonlarla fark yaratmak isteyen Samsung'un S10 ailesini 20 Şubat'ta tanıtacağını da unutmamak gerekiyor. Peki ya siz bu söylenti fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce Samsung bu fiyatları uygular mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin!