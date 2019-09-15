'Samsung Flow' Yeni Özellikleriyle 'SideSync'in Yerini Alacak

Gelecek ay SideSync uygulamasının ve buna bağlı servislerin sonlandırılacağını duyuran Samsung, bunun yerine kullanıcıların Samsung Flow’u kullanmasını tavsiye ediyor.

SideSync uygulamasında olduğu gibi Samsung Flow’da, akıllı telefon ekranlarındaki içeriğin daha büyük ekranlara (tablet ve PC gibi) yansıtılmasını sağlıyor.

Aslında Flow uygulaması daha önce kullanıcılarına, akıllı telefon ekranlarını tabletlere yansıtma seçeneği sunmuyordu. Ancak Samsung, SideSync'in yerine Flow uygulamasının geçmesini planladığı için uygulama bu yeni özelliğe sahip olacak şekilde kısa süre önce güncellendi.

SamMobile’a göre akıllı telefon ekranının Galaxy tablet modellerinin ekranına yansıtılmasının yanı sıra 'çoklu pencere' özelliği sayesinde, telefon ekranındaki pencereleri tabletteki diğer uygulamalarla birlikte kullanmak da mümkün oluyor. Ayrıca son güncellemeyle, sadece dosyalar yerine tüm klasörleri aktarma özelliği de uygulamaya gelmiş oldu.

SideSync İçin Son Tarih 15 Ekim

Eğer siz de SideSync uygulamasını kullanıyorsanız, bir an önce Samsung Flow uygulamasına geçiş yapmanızda fayda var. Çünkü Samsung, SideSync’ı 15 Ekim’de sonlandıracağını duyurmuştu.