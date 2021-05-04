Samsung Fold 3 Ekran Altı Kamera ve S Pen Desteğiyle Geliyor

Samsung Fold 3 ekran altı kamera ve S Pen yeniliği geliyor. Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung'un en yeni katlanabilir modellerinin tanıtım reklamları sızdırıldı. Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3'ü gösteren fotoğraflar, birtakım yenilikleri de gün yüzüne çıkardı.

Sızan tanıtım görselleri, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3'ü ortaya çıkardı. Görüntüler, muhtemelen dağıtımcılara verilecek reklam filminin ekran görüntüsünü içeriyor.

Samsung Fold 3'ten ekran altı kamera ve S Pen yeniliği

Samsung Galaxy Z Fold 2 bir yaşından küçük olmasına rağmen (Eylül 2020'de piyasaya sürüldü), yeni Galaxy Z Fold 3 bazı ciddi iyileştirmelerle gelecek gibi görünüyor. En büyük yenilik, yeni bir ekran altı kamerayla yaşanacak. İkincisi ise Galaxy S Pen ile uyumlu olması.

The Galaxy Z Fold 3 and Z Flip 3 both have Flat Aluminum sides like Sony phones & iPhones.



As I said in today's video, this is done to create an illusion that there is no gap, but in reality there is a very small one. pic.twitter.com/MZnuwPIYpL — Anthony (@TheGalox_) May 2, 2021

Fotoğraflardan biri, Fold 3'ün dizüstü bilgisayar konumunda yarı katlanmış olarak kullanıldığını gösteriyor. Fotoğrafa göre ekranın alt kısmı bir not defteri iken, üst tarafı ise bir video görüşmesini sürdürüyor.

Arka kısımda üç kameralı bir kurulum yer alıyor. Ancak Galaxy Z Fold 2'den farklı olarak LED flaş yan koyulmak yerine lenslerin altında yerleştirilmiş.

Sızdırılan görüntülerin üzerindeki metne göre, Galaxy Z Fold 3'ün hem iç hem de dış ekranında 120Ghz yenileme hızının yanı sıra çarpma ve düşmelerle başa çıkmak için Gorilla Glass Victus'a yer verecek.

Galaxy Z Fold 3



The camera is in the same spot as the Z Fold 2, but under the Display. It is alot better than the one ZTE used. pic.twitter.com/upBOG0MYt1 — Anthony (@TheGalox_) May 2, 2021

Samsung Galaxy Flip 3 ise Şubat 2020'de piyasaya sürülen Galaxy Flip 5G'nin yerini alacak. Z Fold 3 gibi, her yönüyle Gorilla Glass Victus'a sahip olacak şekilde geliştirildi. En büyük değişiklik ise bildirimleri görüntülemek ve arka kameraları kullanırken selfie ekranı olarak çalışmak için kameranın yanında yeni ve daha büyük bir LCD ekran olacak.

Ekran altı kamera hakkındaki yeni sızıntı, IP su geçirmezlik derecesi, S Pen desteği ve daha ince çerçevelerle ilgili önceki söylentiler, Galaxy Z Fold 3'ün kesinlikle bu yıl Samsung'un en güçlü Galaxy telefonu olacağını gösteriyor.

Ayrıca cihazlar iki tonlu bir tasarıma sahip dört renk seçeneğiyle sunulacak gibi görünüyor. Şimdiye kadar Z Flip 3 ve Z Fold 3 için bir çıkış tarihinden bahsedilmedi. Bu nedenle en erken Temmuz 2021'de resmi bir etkinliğin olacağı düşünülüyor.