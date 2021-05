Samsung Fold 3 Ekran Altı Kamera ve S Pen Desteğiyle Geliyor

Samsung Fold 3 ekran altı kamera ve S Pen yeniliği geliyor. Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung'un en yeni katlanabilir modellerinin tanıtım reklamları sızdırıldı. Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3'ü gösteren fotoğraflar, birtakım yenilikleri de gün yüzüne çıkardı.

Sızan tanıtım görselleri, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3'ü ortaya çıkardı. Görüntüler, muhtemelen dağıtımcılara verilecek reklam filminin ekran görüntüsünü içeriyor.

Samsung Galaxy Z Fold 2 bir yaşından küçük olmasına rağmen (Eylül 2020'de piyasaya sürüldü), yeni Galaxy Z Fold 3 bazı ciddi iyileştirmelerle gelecek gibi görünüyor. En büyük yenilik, yeni bir ekran altı kamerayla yaşanacak. İkincisi ise Galaxy S Pen ile uyumlu olması.

The Galaxy Z Fold 3 and Z Flip 3 both have Flat Aluminum sides like Sony phones & iPhones.



As I said in today's video, this is done to create an illusion that there is no gap, but in reality there is a very small one. pic.twitter.com/MZnuwPIYpL