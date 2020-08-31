Dünyada Bir İlk: Samsung Yeni Galaxy İçin 16GB DRAM Geliştiriyor

Samsung'un küresel akıllı telefon pazarı son çeyrekte düşüş yaşamış olsa da şirketin yatırımları son hız devam ediyor. Koreli teknoloji devi Samsung şimdiye kadarki en gelişmiş DRAM'i olarak görünen 16GB LPDDR5 DRAM'i duyurdu.

Samsung bir blog yazısı aracılığıyla üretilen yeni DRAM'in akıllı telefon dünyası için ilk 10nm (1z) 16GB LPDDR5 DRAM olduğunu iddia ediyor. Gelecek DRAM yongaları, şirketin üçüncü nesil 10nm sınıfı ve EUV teknolojisi kullanılarak yüksek hassasiyetle üretildi.

Samsung 16GB DRAM'i saniyede 10 filmi diske yazabiliyor

Samsung'a göre yeni 10nm 16GB LPDDR5 DRAM yongası, şirketin geçen yılki 1y tabanlı 12GB LPDDR5 DRAM yongalarından yüzde 16 daha hızlı ve veri aktarım hızı 6.400Mbps'ye kadar çıkabiliyor. Bu, yaklaşık on adet 5GB boyutlu filmi veya 51,2 GB değerinde veriyi yalnızca bir saniyede yazabileceği anlamına geliyor.

Yeni 1z tabanlı 16GB DRAM yongaları da geçen yılın 1y tabanlı LPDDR5'den yüzde 30 daha ince olup, daha ince tasarıma sahip akıllı telefonlarda ve katlanabilir cihazlarda 5G ve çoklu kamera özelliklerinin kullanılabilmesini sağlıyor.

Ayrıca 16GB LPDDR5 tabanlı yeni Galaxy modelleri, eşzamanlı uygulamaları çalıştırmak ve daha zorlu görevleri gerçekleştirmek için çok daha fazla performans boşluğuna sahip olacak.

Samsung 16GB DRAM'i Galaxy S30'da görebiliriz

Koreli üretici yeni LPDDR5 çiplerini sunacağı tarihten bahsetmedi ancak 2021 yılında amiral gemisi mobil cihaz pazarındaki varlığını daha da güçlendireceğini söyledi. Bu ifade 2021 yılında çıkacak Samsung Galaxy S30 modelinin çok daha güçlü olacağını gösteriyor.