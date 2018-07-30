Samsung Galaxy A 2019 Serisi Üç Kamerayla Geliyor

9 Ağustos tarihinde S-Pen'li yeni cihazını duyuracağını açıklayan Koreli üretici aynı zamanda orta segmentteki A serisini de güçlendiriyor. Yeni gelen raporlara göre Samsung, A 2019 serisinde ekranda parmak izi ve üç arka kameraya yer verecek.

Ekranda parmak izi sensörü ve arka tarafta üç kamera deneyimi gibi özellikler üst segment cihazlarda yer almasına rağmen Samsung, A serisine bir hayli önem veriyor. Orta seviye pazarında yer alan A serisinin yeni cihazlarında üç kamera görme ihtimalimiz bulunuyor. Aynı zamanda Galaxy S10'da da üç kamera olabileceği iddia ediliyor.

Ekranda Parmak İzi Sensörü Olacak

2019 model A cihazlarında üç kameranın haricinde ekrana gömülü parmak izi sensörü de olabileceği konuşuluyor. Şimdilik üst seviyedeki cihazlar için uygun görülen bu özelliklerin A serisinde yer almasıyla birlikte Koreli üreticinin orta segmentte bir hayli ses getirebileceğini belirtmek gerekiyor.

Özellikle orta segment pazarında işler kızışıyorken Samsung'un burayı es geçmemesi doğru bir hamle olarak görülüyor. Bu alanda rekabet etmek isteyen üreticinin neler yapabileceğini yeni model A cihazları tanıtıldığı zaman göreceğiz. Ancak bunun öncesinde gözler 9 Ağustos'taki lansmana çevrilmiş durumda.