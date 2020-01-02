Samsung Galaxy A (2020) serisine ait yeni modeller sertifikalandırma sırasında ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A (2020) Ailesi Ortaya Çıktı!

Galaxy A (2019) serisi ile birlikte orta segmentte önemli bir pay yakalayan Samsung, güçlü teknik detaylar ve güncel tasarım trendlerini orta segmentte konumlandırarak önemli satış başarılarına imza atmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni sertifikalar Galaxy A (2020) serisinin en azından başlangıç aşamasında hangi modellerden oluşacağını gözler önüne seriyor.

Alınan sertifikalarda bu yıl tanıtılması planlanan en az dokuz model gözüküyor. Şirketin temel planları bu yönde olsa da daha az ya da daha fazla sayıda model ile karşılaşabilmemiz de mümkün.

Bu modeller sırasıyla Galaxy A12, Galaxy A22, GalaxyA32, Galaxy A42, Galaxy A52, Galaxy A62, Galaxy A72, Galaxy A82 ve Galaxy A92 olarak öne çıkıyor. Temel tahmin yürütme yaparak A12, A22, A32, A42 modellerinin biraz daha giriş segmente, A52, A62, A72 modellerinin biraz daha orta segmente ve A82, A92 modellerinin biraz daha üst segmente oynayacağını söyleyebiliriz.

Şu anda bu modeller ile ilgili bilinen çok fazla detay yok. Ancak adından da anlaşılabileceği üzere geçen yılki modellerin bazı yükseltmelere sahip versiyonları olacağını düşünmemiz mümkün.