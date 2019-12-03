Samsung Galaxy A (2020) Serisinin İlk Üyeleri Geliyor

Samsung önümüzdeki günlerde düzenleyeceği etkinlikte Galaxy A (2020) serisine ait ilk üyeleri tanıtmaya hazırlanıyor.

Galaxy A (2020) Serisinin İlk Üyeleri

Samsung Vietnam tarafından resmi YouTube hesabı üzerinden paylaşılan yeni video, şirketin önümüzdeki günler için bir takım hazırlıklar sürdürdüğünü işaret ediyor. Genel anlamda kamera teknolojileri üzerine odaklanan bu video, en sonda ekran içi kamera kurulumuna sahip bir modelin silüetini bizlere veriyor.

Bununla birlikte videonun sonunda yer alan 12 Aralık 2019 tarihi de şirketin yeni modelleri için kısa bir sürenin kaldığına işaret ediyor. Samsung, 12 Aralık tarihinde hangi modellerin geleceğini resmi olarak açıklamadı. Ancak Galaxy A51 ve Galaxy A71 modelleri ile karşılaşmayı bekliyoruz.

Daha önceden ortaya çıkan Galaxy A51 ve Galaxy A71 render görüntüleri, videoda paylaşılan silüet ile oldukça benzeşiyor. Arkada dikdörtgen bir yapıya sahip 'L' şeklinde dörtlü kamera kurulumu ve önde ekran içine konumlandırılmış ön kamera. Yeni modeller ile tanışmamıza oldukça kısa bir süre kaldı. Bu sürede daha fazla detaya kavuşacağımızı söyleyebiliriz.