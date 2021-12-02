Samsung Galaxy A (2022) Serisinde Suya Dayanıklılık Ön Planda Olacak

Samsung bu sene Galaxy A serisinde konumlanan pek çok yeni model tanıttı ve bu modellerden dört tanesi, IP67 sertifikasına sahipti. Kısa bir süre önce ortaya atılan bazı yeni raporlara göre, 2022 yılında satışa sunulacak Galaxy A serisi modellerinde suya dayanıklılık sertifikası ön plandaki detaylardan birisi olacak.

2022 Yılında Daha Fazla Galaxy A Modelinde IP Sertifikası Bulunacak

Çoğu kullanıcı, bir akıllı telefon satın alırken onun suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu görmek ister ancak bu maliyetli bir süreçtir ve genellikle orta - üst segment ile üst segment cihazlarda bulunur. Yine de Samsung 2021 yılında; Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G ve Galaxy A72 olmak üzere dört farklı modelde IP67 sertifikasına yer verdi.

Kısa bir şekilde tanımlamak gerekirse IP67, o cihazın belirtilen miktardaki suya ve basınca karşı otuz dakika boyunca dayanabileceğini temsil ediyor. IP sertifikalarının tam olarak ne anlama geldiğini ve neyi temsil ettiğini öğrenmek istiyorsanız, IP Sertifikası Nedir? isimli içeriğimize göz atabilirsiniz.

Yeni bir rapora göre şirket, 2022 yılında daha fazla sayıda Galaxy A modelinde suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası almak istiyor. Bu kapsamda Galaxy A33 ve üzerindeki modellerin IP67 sertifikasına sahip olacağı iddia ediliyor. Daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse Galaxy A33 dahil olmak üzere Galaxy A serisindeki pek çok model, suya ve toza karşı dayanıklı olabilir.

Tabii ki bu sızıntıların ne kadar doğru olduğunu öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek ancak şirketin suya ve toza karşı dayanıklı modeller üretmeyi istemesi kullanıcılar açısından umut verici bir gelişme. Nitekim cihazınızın üzerine bir şeyler döküldüğünde ya da suya düştüğünde, daha fazla endişelenmenize gerek kalmayacak.

Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 2022 yılında akıllı telefonlarda suya ve toza karşı dayanıklılık daha yaygın hale gelecek mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.