Samsung Galaxy A01 Core Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy A01 Core resmi olarak tanıtıldı. Samsung Galaxy A01 Core özellikleri ve fiyatı Samsung tarafından açıklandı. İşte Samsung Galaxy A01 Core özellikleri ve fiyatı.

Samsung Galaxy A01 Core Özellikleri

5.3 inç HD+ çözünürlük sunan ekran ile gelen A01 Core, gücünü Mediatek MT6739 yonga setinden almakta. Akıllı telefonda 1GB RAM ve 16/ 32GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Samsung Galaxy A01 Core'un arka tarafında bir adet 8MP çözünürlüğünde kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörünün hemen alt kısmında da bir adet led flaş bulunmakta. Cihazın ön kısmına baktığımızda bizleri 5MP çözünürlüğünde kamera sensörü karşılamakta.

3,000 mAh bataryadan beslenen Galaxy A01 Core, üç farklı renk seçeneğine sahip.

Samsung Galaxy A01 Core Fiyatı

Samsung Galaxy A01 Core fiyatının 74 dolar olduğu açıklandı. 74 dolar şu anki kur ile vergiler hariç yaklaşık olarak 507 TL'ye tekabül etmekte. Samsung'un cihazı ülkemizde satışa sunup sunmayacağı bilinmiyor.

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