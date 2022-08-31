Bütçe Dostu Olması Beklenen Samsung Galaxy A04s Piyasaya Sürüldü

Samsung Galaxy A04s bugün küresel pazarlarda sessizce piyasaya sürüldü. Yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy A04'ün yükseltilmiş bir modeli olan Galaxy A04s, geçen yıl duyurulan Galaxy A03s'in halefi olarak geliyor.

Samsung Galaxy A04s, HD+ çözünürlüğe ve su damlası çentiğine sahip 6.5 inç IPS LCD ekranla geliyor. 90 Hz yenileme hızı sunan ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Cihaz, güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna da sahip.

Optiğe gelince Samsung Galaxy A04s, 50MP ana sensör, 2MP makro lens ve 2MP portre kamerasından oluşan üçlü arka kamera ünitesine sahip. Ön tarafta ise 5MP selfie kamerasıyla geliyor.

Galaxy A04s'de henüz belirtilmemiş bir sekiz çekirdekli işlemci bulunuyor ancak bunun Exynos 850 olduğu tahmin ediliyor. 3GB ve 4GB RAM ile 32GB, 64GB ve 128GB dâhili depolama seçenekleriyle sunulan telefon, 1 TB'a kadar ek depolama ihtiyaçları için microSD kart yuvası desteği de sağlıyor.

Cihaz, gücünü 15W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ünitesinden alıyor. Akıllı telefon, Android 12 tabanlı OneUI 4.1 ile kutudan çıkıyor. Galaxy A04s'deki bağlantı seçenekleri arasında 3,5 mm kulaklık girişi, çift SIM, 4G, WiFi-5 ve Bluetooth 5 bulunuyor.

Samsung Galaxy A04s Siyah, Yeşil, Beyaz ve Bakır renk seçenekleriyle geliyor. Akıllı telefonun fiyatlandırması hakkında şimdilik bilgi yok ancak cihaz şu anda Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç'teki çevrimiçi mağazalarda listeleniyor.

Samsung Galaxy A04s Özellikleri